السعودية:استقبال السياح الأجانب بدءا من 17 مايو، فكيف يتم الحصول على التأشيرة السياحية؟

وأضافت ضمن مقابلة في برنامج “سؤال مباشر”، أن قطاع السياحة يستقبل السياح الأجانب من 2019، إلا أنه وخلال جائحة كورونا كانت المهمة الأولى هي سلامة وأمن المواطنين والمقيمين في السعودية، وقد استطعنا توفير اللقاح ووصلنا لمرحلة تمكننا من فتح المنافذ البرية والجوية”, ولفتت بالقول: “93 شركة جديدة دخلت إلى سوق السياحة في السعودية، والحكومة قدمت 120 مليار ريال كمحفزات لمواجهة آثار كورونا، وحجم الإنفاق الداخلي ارتفع 33% خلال الصيف الماضي”.

يذكر أن المؤهلين للحصول على التأشيرة يمكنهم الحصول عليها لدى الوصول أو عبر الإنترنت

https://visa.visitsaudi.com/Registration/Verify

أو من خلال القنصليات السعودية حسب كل حالة، ومثلا يمكن للسياح من الـ49 دولة المؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام قبل السفر، أو عند الوصول إلى المملكة العربية السعودية من خلال مكاتب التأشيرات في إدارة الهجرة.

وينبغي على السياح من الدول الأخرى التقدم للحصول على تأشيرة قنصلية من ممثليات المملكة بالخارج. ويمكن لحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول شنغن التقدم للحصول على التأشيرة عند الوصول.