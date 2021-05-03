الاتحاد الأوروبي سيسمح بدخول المسافرين الملقحين من دول أخرى

وأفادت المفوضية أنها “تقترح السماح بدخول إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيّدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي”.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن بعد عن المتطلبات الرسمية لدخول دوله الأعضاء الـ 27 ، فمن المحتمل أن يحتاج الأمريكيون إلى شهادات لقاح صادرة عن الحكومة. في الوقت الحالي ، لم يحدد أي من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة ما إذا كان الناس سيحتاجون إلى إظهار بطاقة التطعيم البيضاء الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC أو وثائق أخرى بحسب نيويورك تايمز.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر عدد من اللقاحات مثل فايزر-لقاح كوميرناتي Comirnaty واسترازينيكا ولقاح موديرنا ولقاح جانسن Janssen التابعة لجونسون اند جونسون.