معرض سوق السفر العربي 2021 يستضيف أكثر من 60 دولة

ثبتت 62 دولة من حول العالم حضورها شخصياً للمشاركة رسمياً في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي لهذا العام، بما في ذلك كلاً من: الأردن والمملكة العربية السعودية وألمانيا وإيطاليا وروسيا واليونان وتايلاند وماليزيا وجزر المالديف وقبرص

سيتم تمثيل 62 دولة رسمياً في معرض سوق السفر العربي 2021 الذي سيقام بنسخته الحية على أرض مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين يوم الأحد 16 مايو إلى يوم الأربعاء 19 مايو 2021.

الآن وفي عامه الثامن والعشرين، استقطب أكبر معرض للسفر والسياحة في المنطقة العارضين الرئيسيين من الأسواق الداخلية والخارجية للدول مثل: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والمملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا واليونان ومصر وقبرص وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والولايات المتحدة.

وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “تعد مشاركة هذه الدول في المعرض كرد إيجابي مثير للإعجاب من شركات السفر والسياحة في جميع قطاعات السفر، نظرًا لقيود السفر المختلفة المفروضة نتيجة الجائحة والمعمول بها في جميع أنحاء العالم ويقدم بنفس الوقت دعمًا كبيرًا لصناعة السفر في الشرق الأوسط”.

وتأمل العديد من الوجهات المشاركة في معرض سوق السفر العربي لهذا العام في جذب واستقطاب زوار دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الثاني من العام الجاري، كما أن هناك دول مثل: جزر المالديف على سبيل المثال سيكون لها حضور كبير في معرض سوق السفر العربي، وكذلك الدول المفضلة الدائمة مثل: ماليزيا وتايلاند وألمانيا واليونان وإيطاليا وسويسرا.

وأضافت كورتيس قائلة: “لقد حققت جزر المالديف أداءً جيدًا بشكل استثنائي في عام 2021 حتى الآن، حيث استقبلت أكثر من 200000 زائر في أول شهرين من العام الجاري، وهي واحدة من أفضل الوجهات للمسافرين في الإمارات العربية المتحدة ولمواكبة الطلب المتزايد والمكبوت للسفر إليها فقد أعلنت طيران الإمارات في شهر مارس / آذار عن زيادة رحلاتها إليها خلال عطلة عيد الفصح، حيث توفر للعملاء 28 رحلة أسبوعية إلى عاصمة المالديف “ماليه” مقارنةً بـ 24 رحلة أسبوعية مجدولة”.

ستنعقد فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 عبر تسع قاعات، وذلك تماشياً مع وإرشادات ولوائح التباعد الاجتماعي والصحة والسلامة العامة، وسيتواجد هناك 11000 شخص في القاعات خلال ذلك الوقت، وسيتم إقامة نسخة هذا العام من معرض سوق السفر العربي تحت شعار” بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة”، وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيسي من خلال المناقشات والندوات على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر في ظل جائحة كوفيد-19 ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات وتخفيف القيود الاجتماعية وقيود السفر، والأهم من ذلك كله هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة.

وسيتم خلال معرض سوق السفر العربي 2021 انعقاد 67 جلسة مؤتمرات مع أكثر من 145 متحدثًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية ومنتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل: المملكة العربية السعودية والهند والصين وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار بالإضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية وأخرى على قطاع الطيران.

وسيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم لمدة أربعة أيام على مسرح ترافيل فورورد، حيث ستتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة.

هذا وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل، كما سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12,000 زائر من 140 دولة.

وتابعت كورتيس حديثها قائلة: “من الضروري جداً أن نقوم بإدراج نسخة افتراضية في أسبوع السفر العربي لأن العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم لا يمكنهم حالياً حضور النسخة الحية من المعرض في كل عام، ولا سيما في نسخة هذا العام نتيجة لاستمرار تطبيق قيود السفر المفروضة بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19)”.

وتعد دبي واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم، منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة، حيث تم بالفعل إعطاء أكثر من 10.3 مليون جرعة من اللقاح لسكان دولة الإمارات وهذا ما يعد إنجازاً كبيراً للدولة، كما حصلت دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك لالتزامها ببروتوكلات السلامة والصحة العامة واعتمادها أعلى معايير النظافة والتعقيم، وكفاءة تعاملها وإدارتها لجائحة (كوفيد-19).

ومن بين الشركاء الاستراتيجيين لـمعرض سوق السفر العربي 2021 دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي كشريك وجهة ومجموعة إعمار للضيافة كشريك فندقي رسمي وطيران الإمارات كشريك طيران رسمي.