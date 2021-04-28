ستوري للضيافة تطلق علامة كيو الفندقية الجديدة

سوف تضفي فنادق كيو لمسة مميزة على ستوري للضيافة من خلال مفهومها الجديد في المشهد الفندقي ، نظرًا للتغيرات والتحولات الحاصلة في يومنا هذا ، فإن فنادق كيو تمثل الحياة السعيدة المفعمة بالأناقة. يقدم شعار العلامة “أفصل واستمتع” دعوة الضيوف للانفصال عن العالم الافتراضي والدخول إلى أرض العجائب الحسية وعيش الواقع والاتصال البشري حيث يتم صنع الذكريات العميقة.

وتعليقًا على الإطلاق ، قال السيد كلاوديو كاباتشيولي، الرئيس التنفيذي لشركة ستوري للضيافة: “يسرّنا الإعلان عن إطلاق علامة فنادق كيو، لتكون أرض العجائب الحسية المثالية للمسافر الطموح في يومنا هذا. نسعى لخلق إتصالاً شخصياً أكثر قرباً بين ضيوفنا لنجعلهم يشعرون بالطاقة الإيجابية لما لها من دور كبير في شعورهم بالإنتعاش والتجدد. يتوق المسافرون اليوم إلى الأماكن ذات الشخصية التي تحتضن محيطهم أو تحكي قصة ، تقدم فنادق كيو تجربة فريدة وإلهامًا غنيًا لتعكس الوجه الحقيقي للوجهة للمدن التي يزورونها”.

يقع فندق ” كيو بودغوريتسا” في مجمع “ذي كابيتال بلازا” في قلب عاصمة مونتينيغرو وهو أول فندق يحمل إسم العلامة الجديدة ، أصبح الفندق مرجعًا رئيسيًا في المدينة ، حيث يتكون من ستة طوابق و 122 غرفة مريحة وشققًا فخمة مفروشة بالكامل وقاعات مؤتمرات ومساحة مخصصة للمعارض وبنتهاوس فريد من نوعه يقع في الطابق الأخير وتراس مخصص للمناسبات والاحتفالات الخاصة مما يوفر إطلالة مذهلة على أفق المدينة والجبال.

يضم الفندق وجهة الطعام الرائدة “ذا ليفنج روم” المحببة لدى سكان وزوار المدينة حيث تقدم مزيجًا انتقائيًا من خيارات تناول الطعام بدءًا من الإفطار وأجود أنواع القهوة على التراس وغداء العمل في الصالون وعشاء فاخر على أنغام الموسيقي الحية خلال الأمسيات. مع أجواء مفعمة بالحيوية وديكور نابض بالحياة وتجمع مليء بالمرح والبهجة ، يعد “ذا ليفنج روم” مكان لا بد من زيارته في بودغوريتسا لتجربة لا تُنسى.

وأضاف كاباتشيولي، “إن إطلاق فنادق كيو هو تلبية لاحتياجات ضيوفنا ؛ خدمة فاخرة وأكثر تخصيصًا وتجربة أصيلة في أجمل المدن حول العالم. إن المفهوم الكامن وراء فنادق كيو ، هو خلق بيئة مرحة وطاقة إيجابية للضيوف وتحفيز التفاعل الاجتماعي بين المسافرين الباحثين عن تجربة فريدة وأصيلة في مكان تحدث فيه أشياء جديدة ممتعة طوال الوقت. ”

من المتوقع أن تفتتح ستوري للضيافة الربع الأول من العام 2022 ثاني فنادقها في أبو ظبي. ليقدم كيو أبو ظبي عالمًا جديدًا من الضيافة مشبعًا بروعة الأناقة غير الرسمية.