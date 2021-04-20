روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران العارض لمصر في المستقبل القريب

وعلقت موسكو رحلات الطيران لمنتجعات مصرية شهيرة بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر تشرين الأول 2015 مما أودى بحياة 224 فردا.

ونقلت الوكالة عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله “كل شيء يسير حسب الخطة الموضوعة. سيُعلن (استئناف رحلات الطيران) في المستقبل القريب”.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني المصرية لرويترز في فبراير شباط إن رحلات الطيران المباشر بين روسيا ومطاري شرم الشيخ والغردقة ستُستأنف في مارس آذار بعد تعليقها لأكثر من خمس سنوات.

وكانت طائرة إيرباص إيه321 تديرها شركة طيران متروجيت تقل سائحين روسا من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج في أكتوبر تشرين الأول 2015 عندما سقطت في سيناء ليلقى جميع من كانوا على متنها حتفهم. وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها.

وقال مصدر لوكالة إنترفاكس إن رحلات الطيران قد تُستأنف في النصف الثاني من مايو أيار.