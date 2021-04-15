مجموعة فندقية تستقبل شهر رمضان بعروض مميّزة في فنادقها في الإمارات

ر”

وقالت راشيل لوبيز، نائبة الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق بارسيلو في دول مجلس التعاون الخليجي: ” لقد كان العام الماضي مليئًا بالتحديات للجميع، وللأسف ليس بمقدور البعض قضاء هذا الوقت المميز من العام مع أحبائهم، وبصفتنا شركة عائلية، نتفهّم الرغبة في التواجد مع الأصدقاء المقرّبين والعائلة، ونريد أن يكون ضيوفنا قادرين على الاستمتاع بوقتهم مع أقربائهم وأعزائهم”

هذا ويستقبل فندق ديوكس النخلة رويال هايدواي الضيوف وفقاً لباقة الإقامة الرمضانية التي تبدأ تكلفتها من 995 درهمًا إماراتيًا في الليلة وتشمل السحور ووجبة الإفطار لشخصين، ويقدم مطعم خيبر الإفطار الرمضاني المستوحى من ثقافة شمال الهند مقابل 140 درهمًا إماراتيًا للفرد، وكما يقدم مطعم ذي جريت بريتيش الإفطار الرمضاني مقابل 120 درهمًا إماراتيًا للفرد، ويشمل ذلك المشروبات الغازية والعصائر الرمضانية، ويحظى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا بخصم 50٪ فيما تكون الخدمات مجانية للأطفال البالغين من العمر 6 سنوات وما دون.

وكما يقدم فندق أوكسيدنتال الشارقة جراند الذي يمتلك شاطئه الخاص باقة الإقامة المثالية التي تشمل وجبة إفطار لشخصين في مطعم المينا الشهير ورصيدًا بقيمة 100 درهم إماراتي يُنفق على المأكولات والمشروبات طوال فترة الإقامة. وبإمكان الضيوف الذين اختاروا باقة الإقامة الطويلة الاستفادة من خصم 10٪ على المطاعم وعلاجات السبا وغسيل الملابس وخدمات الغرف عند حجز إقامتهم في الفندق.

ويقدم فندق أوكسيدنتال الجداف وفندق أوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج باقات الإقامة التي تشمل وجبة إفطار لشخصين في سوق في أوكسيدنتال الجداف ومطعم ذي أفنيو، فضلًا عن رصيد بقيمة 100 درهم إماراتي يُنفق على المأكولات والمشروبات والخدمات الفندقية في كل فنادق بارسيلو، ويمكن للضيوف الاستفادة من عروض الإقامة الطويلة، بما في ذلك خصم 30٪ على جميع المطاعم وخدمات غسيل الملابس والغرف.

ويقدم فندق بارسيلو ريزيدنس دبي مارينا الذي يقع على بعد دقائق فقط من منطقة مساكن شاطئ جميرا، عرضاً على الإقامة في الشقق الفاخرة التي تضمّ غرفتي نوم بالإضافة إلى قسائم هدايا يمكن استردادها لدى الإقامة التالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة فنادق بارسيلو تتّبع أعلى معايير السلامة والنظافة في إطار برنامجها الخاص “نحن نهتم بك”، متّبعة بروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة التي تتقيّد بها السلطات الصحية المحلية ومنظّمة الصحة العالمية.