أكسا الخليج تقدّم خصماً بنسبة 20% على تأمين السفر الخارجي لمتلقي اللقاحات

يشمل الخصم الجديد على تأمين السفر جميع العملاء الذين تلقوا جرعتيّ اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19. وهذا العرض من أكسا متاح فقط للرحلات الخارجية وفق خطّة ترافل سمارت، التي تُعدّ أيضًا منتج السفر الأشمل للرحلات القصيرة. ولا تتطلب الاستفادة من الخصم سوى أن يثبت العميل حصوله على اللقاح بالكامل وإبراز تاريخ الجرعة الثانية.

ويمكن لعملاء خطّة ترافل سمارت من أكسا الاستفادة من مجموعة متنوعة من المنافع، بما فيها مصاريف العلاج في الحالات الطارئة في جميع أنحاء العالم، والتأمين ضد فقدان أو سرقة الأمتعة الشخصية والأموال وجواز السفر، وحالات الطوارئ لتأمين المستلزمات الأساسية في حال تأخر الأمتعة وتأخر المغادرة نتيجة أحداث غير متوقعة، والمصاريف الطبية والنقل في حالة المرض أو الإصابة العارضة.