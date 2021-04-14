وضع اللمسات الأخيرة على انطلاق النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي 2021 في دبي

بالإضافة إلى التدابير وإجراءات الصحة والسلامة الخاصة التي تتبعها شركة ريد اكزبيشينز العالمية خلال جائحة كوفيد-19 في جميع المعارض التي تنظمها، فإن معرض سوق السفر العربي يعمل بشكل وثيق مع فريق ريد اكزبيشينز، الجهة المنظمة للمعرض ومع مركز دبي التجاري العالمي ومع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لتوفير بيئة آمنة وبدون تلامس من جهة وضمان تجربة سلسة للجميع من جهة أخرى.

هذا وسوف يلتزم المعرض بصرامة بإرشادات الصحة والسلامة التي وضعتها حكومة دبي، إذ يعمل الفريق في مركز دبي التجاري العالمي جاهدًا لضمان سير جميع الأحداث بسلامة وأمان، حيث قام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية بما في ذلك وجود نظام تنظيف متطور وتحسين جودة الهواء الداخلي ومحطات متعددة لتعقيم اليدين.

وبهذه المناسبة، قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “تعد دبي واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم، منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة، وقد حصلت دبي على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك لالتزامها ببروتوكلات السلامة والصحة العامة واعتمادها أعلى معايير النظافة والتعقيم، وكفاءة تعاملها وإدارتها لجائحة (كوفيد-19)، إذ تم بالفعل إعطاء أكثر من 9 ملايين جرعة من اللقاح لسكان الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعد بدوره إنجازاً كبيراً يجب الوقوف عنده”.

وأضافت كورتيس قائلة: “في الواقع، لقد حظي التزام دبي بالحفاظ على أعلى معايير النظافة والسلامة وإدارتها الفعالة للجائحة على مستوى المدينة بتأييد قوي من المجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي أعطى الإمارة “ختم السفر الآمن”.

سيقام معرض سوق السفر العربي لهذا العام تحت شعار “بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة”، وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيسي على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر في ظل جائحة كوفيد-19 ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات وتخفيف القيود الاجتماعية وقيود السفر، والأهم من ذلك كله هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة، وكيفية الاستفادة من الابتكار في دفع عجلة نمو هذه الصناعة إلى الأمام.

هذا ويعد تعافي وانتعاش قطاع صناعة السفر والسياحة هي مفتاح عودة الانتعاش الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وقد توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة قبل انتشار الجائحة أن تصل المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط إلى 133.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

سيشارك في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي لهذا العام 62 دولة يمثلها كلاً من: الشركات العارضة الرئيسيين والمشاركين، وتشمل أبرز الدول المشاركة في نسخة هذا العام كلاً من: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم على مسرح ترافيل فورورد، حيث تتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة.

يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية ومنتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل: المملكة العربية السعودية والهند والصين.

وستشمل فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 انعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار بالإضافة إلى أحداث أخرى تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية، وقطاع طيران وندوة خاصة تهدف إلى تشجيع النساء على تولي وظائف في السياحة والسفر، بالإضافة إلى ذلك فستشمل الفعاليات الأخرى المشتركة فعالية مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل بين المؤثرين ونادي المشترين.

هذا وسيشكل معرض سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل، كما ستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من هذا العام، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12,000 زائر من 140 دولة على مدار ثلاثة أيام.

واختتمت كورتيس حديثها قائلة: “من الضروري جداً أن نقوم بإدراج نسخة افتراضية في أسبوع السفر العربي لأن العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، لا يمكنهم حالياً حضور النسخة الحية من المعرض في كل عام، ولا سيما في نسخة هذا العام نتيجة لاستمرار قيود السفر المفروضة بسبب انتشار جائحة كورونا”.

ومن بين الشركاء الاستراتيجيين لـمعرض سوق السفر العربي 2021 هي دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي كشريك وجهة ومجموعة إعمار للضيافة كشريك فندقي رسمي وطيران الإمارات كشريك طيران رسمي.