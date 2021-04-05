ذا ڤيو آت ذا بالم تفتح أبوابها في 7 أبريل

أعلنت شركة “نخيل”، المطوّر العقاري الرائد عالمياً، عن افتتاح “ذا ڤيو آت ذا بالم”، منصة المشاهدة التي توفّر إطلالات بزاوية 360 درجة على “نخلة جميرا” والتي من المقرر أن تفتح أبوابها أمام الجمهور اعتباراً من 07 أبريل 2021. فقد بات بإمكان الزوار الراغبين بعيش هذه التجربة المشوّقة التي لا مثيل لها شراء تذاكر الدخول والاستمتاع بجولة تفاعلية عبر التاريخ الغني لهذه الجزيرة الرائعة التي تتضمن عدداً من المحطات الغامرة والمتنوعة.

وتختلف أسعار التذاكر بحسب فئة الدخول، وتبدأ من 100 درهم للبالغين و69 درهماً للصغار. كما أن أسعار المسار السريع تبدأ من 175 درهماً للبالغين و120 درهماً للصغار، أما الباقات المخصصة لكبار الشخصيات، فتبدأ من 350 درهما للبالغين و200 درهم للصغار. أما دخول الأطفال الذين هم دون سن الرابعة فهو مجاني، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الأسعار هي خاضعة لضريبة القيمة المضافة البالغة 5%. ويمكن للزوار أيضاً الاستفادة من خصم عند إبراز بطاقة هوية إماراتية صالحة ومطابقة لحاملها ولخمسة ضيوف.

تمتد ساعات العمل من 10 صباحاً ولغاية 11 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء، ومن 10 صباحاً ولغاية 12 عند منتصف الليل من الخميس إلى السبت.

وتماشياً مع الإجراءات والإرشادات الاحترازية التي تعتمدها دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تتخذ منصة “ذا ڤيو آت ذا بالم” كافة التدابير الوقائية الصارمة المتوافقة مع متطلبات الوقاية من “كوفيد-19″، بما ذلك التعقيم على مدار 24 ساعة وفحص درجات الحرارة وعمليات المسح بالكاميرات الحرارية عند جميع المداخل، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك من أجل ضمان سلامة جميع الزوار.