دبي: عروض فندقية في شهر رمضان الفضيل

تتنظر ضيوف وزوار ونزلاء فندق وأجنحة تايم أوك للفنادق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مجموعة من بوفيهات الإفطار الرمضانية بطابع مصري من خلال عرض الإفطار “من القاهرة إلى دبي” بالإضافة إلى طرح أسعار تنافسية ومغرية على الغرف الفندقية وباقات العطلات.

عرض إفطار رمضان من القاهرة إلى دبي:

انغمس بتناول بوفيه إفطار رمضاني يحتوي على أشهى الأطباق المصرية الشهيرة في مطعمي برانزو وعالبال في فندق وأجنحة تايم أوك، اكسروا صيامكم بطريقة مميزة مع مجموعة متنوعة من الأطباق الرئيسية والمازات الساخنة والباردة، واستمتعوا بتذوق أشهى المأكولات المحضرة أمامكم مباشرة من خلال مجموعة من محطات الطهي الحية والشوربات والحلويات العربية التقليدية وعصائر رمضان المفضلة لديكم.

تشمل أصناف الطبق الرئيسي المؤلف من لحم الضأن المميز مع الأرز الشرقي والمشاوي المشكلة، بما في ذلك اللحم البقري والدجاج والمأكولات البحرية بالإضافة إلى أطباق المعكرونة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الفواكه المجففة والحلويات العربية التقليدية اللذيذة، كما ستكون هناك محطة طهي حية مع عروض يومية خاصة من الشيف مثل: الكنافة والكشري، يتم تقديمها من خلال عربة رمضان، بالإضافة إلى محطة طعام حية أخرى لتحضير الخبز الصاج والبيتزا والخبز الطازج المخبوز في المطعم، كما سيشهد مطعم عالبال وجود محطة حية لتقديم مشروب السحلب الشهي وتقديم الشاي بالنعناع.