بأسعار تبدأ من 995 درهماً عروض سفر إلي سيشل والمالديف من الاتحاد للطيران

كما يمكن للضيوف الذين يحجزون تذاكرهم بين 25 و31 مارس للسفر حتى 30 يونيو 2021، الاستمتاع بأسعار تبدأ من 1995 درهماً على متن الدرجة السياحية لتذكرة الذهاب والعودة إلى كل من سيشل والمالديف بحسب بيان صحفي.

ومع مواصلة الاتحاد للطيران استئناف رحلاتها تدريجياً إلى مزيد من الوجهات عبر شبكتها، فسوف يتم استئناف الرحلات إلى نيروبي في 4 مايو 2021 مع رحلتين أسبوعيتين، وفق القيود الدولية وإعادة فتح كل سوق على حدة.

وبفضل برنامج الصحة والسلامة، والتعقيم الصارم الذي تطبُقه على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف.

ويشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة الحاصل على تدريبات خاصة، ويُعدّ الأول من نوعه في القطاع، ومهمته توفير معلومات صحية أساسية ورعاية أولية على الأرض وفي الجو، ليتمكن الضيوف من السفر بثقة تامة وراحة بال. ويحظى جميع الضيوف المسافرين على متن الاتحاد بتأمين صحي مجاني ضد كوفيد-19 والذي تمّ تمديده مؤخراً حتى 30 سبتمبر 2021.

ولمنح الضيوف المزيد من الطمأنينة وراحة البال وتشجيعهم على السفر، تعتبر الاتحاد للطيران شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط أن يقدم جميع المسافرين على متن رحلاتها نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف قبل السفر وعند الوصول إلى أبوظبي.

ينصح المسافرون الراغبون بحجز رحلاتهم، زيارة موقع الشركة https://www.etihad.com/ وتطبيق الهاتف المتحرك للاطلاع على الخيارات المتوفرة، وعلى القوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف المحمولة أو بالتواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم +971 600 555 666 داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة السفر المحلية أو الالكترونية. وتتوفر لائحة بمراكز الاتصال المحلية التابعة للاتحاد للطيران على الموقع https://www.etihad.com/contacts