مجموعة فنادق ألمانيا تضيف 20 فندقاً في 5 دول خليجية بحلول 2023

كشفت دويتشه هوسبيتاليتي، مجموعة الضيافة الألمانية التي تضم خمس علامات فندقية فريدة من نوعها ضمن محفظتها، عن خططها بافتتاح 20 فندقًا بحلول نهاية العام 2023 في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة ومسقط وقطر وصلالة وجدة والرياض. كما تم تعيين سيجفريد نيرهاوس في منصب نائب رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط. تقوم دويتشه هوسبيتاليتي بتشكيل فريق ملتزم وغني بالموارد يرأسه نيرهاوس لإدارة عملية التوسّع المتوخى.

وتمتدّ خطة توسّع المجموعة العالمية والمتينة عبر محفظة العلامة التجارية التي تشمل فنادق ومنتجعات شتاينبرجر وماكس باي شتاينبرجر وجاز إن ذا سيتي وفندق إنترسيتي وفنادق زليب. وتسعى دويتشه هوسبيتاليتي إلى زيادة محفظتها الإجمالية من 120 إلى 700 عقار بحلول العام 2025. ويقوم جزء من خطة النموّ التي وضعتها خصيصًا للإمارات العربية المتحدة على افتتاح فندق جاز إن ذا سيتي في دبي بحلول العام 2024. وبصفتها علامة تجارية مثالية لمدينة نابضة بالحياة على غرار دبي، من المقرر أن يعكس مكان الإقامة هذا نمط الحياة الحضرية مع الاستفادة من الموسيقى المحلية والمشهد الثقافي القائم.

وكان سيجفريد نيرهاوس مسؤولًا عن التوسّع الإقليمي الاستراتيجي وعن افتتاح أول فندق شتاينبرجروفندق إنترسيتي في المنطقة. وتحت إدارته، كانت المجموعة قد وقّعت اتفاقيات لافتتاح فنادق في مواقع شملت دبي وعمان والمملكة العربية السعودية وتونس. وفي الوقت الحالي، يتولّى خبير الضيافة الإشراف على الاستراتيجية التشغيلية الجديدة للشركة وتنفيذها كما وقيادة عملية نمو استراتيجية إضافية في الشرق الأوسط، كجزء من خطط التوسّع العالمية التي تهدف دويتشه هوسبيتاليتي إلى تحقيقها.

وفي هذا السياق، قال سيجفريد: “لقد أثبت سوق الشرق الأوسط متانته وقوّته بشكل كبير خلال فترة الجائحة، وهو يواصل سعيه لتحقيق خطط النمو الطموحة التي تطال قطاعات متعدّدة. ومع إطلاق أول حملة سياحة محلية اتحادية لتعزيز استراتيجية السياحة الداخلية للبلاد والإصلاحات على مستوى التأشيرات فضلًا عن برنامج التطعيم الوطني القوي، يُعتبر هذا الوقت وقتًا مثاليًا للتوسّع الإقليمي. ولا بدّ لي أن أشير إلى أنّ دويتشه هوسبيتاليتي تمتلك في دبي فريقًا رائعًا يتمتّع بخبرات وبمؤهلات واسعة خاصة بالشرق الأوسط. وإنّني لمسرور للغاية بعودتي إلى أسرة هذه الشركة وبانضمامي إلى هذه المؤسسة الديناميكية التي يحرّكها الشغف والكمال والرعاية والتقاليد، وإنّنا نضع نصب أعيننا هدف واحد وهو أن نكون الأفضل في مجال الضيافة في العالم”.

وأضاف سيجفريد: “سنواصل هذا العام زخمنا القوي في تطوير الأعمال وسلسلة الافتتاحات الجديدة، لا سيّما أنّ الشرق الأوسط يُعتبر سوقًا حيويًا بالنسبة إلينا. وإنّنا نطرح علامات تجارية جديدة ومفاهيم مبتكرة، ونعمل معًا بهدف تشكيل فريق تطوير من ذوي المهارات العالية لقيادة عملية توسّعنا ووضع أساس متين لنموّنا المستقبلي”.

وبعد أن استحوذت مجموعة هوازو في العام 2019 على إحدى أنجح شركات الفنادق في العالم، شهدت دويتشه هوسبيتاليتي عددًا من التغييرات التنظيمية على مستوى الشركة المشغلة، وقد تمثّل أبرزها في تعيين فنادق شتاينبرجر آي جي ماركوس برنهارد في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق شتاينبرجر آي جي/ دويتشه هوسبيتاليتي في نوفمبر 2020. وقد شغل ماركوس برنهارد مناصب قيادية مختلفة وعمل أيضًا في فنادق شتاينبرجر آي جي في وقت سابق، حيث تولّى منصب نائب الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات شتاينبرجروالرئيس التجاري للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، عمل مع طيران الخليج في البحرين بصفته نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة. وقبل ذلك كان عضوًا في مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج في البحرين ، وتولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمجموعة وعضوًا في المجلس التنفيذي في مجموعة يوروب كار موبيليتي.

وتجدر الإشارة إلى أن دويتشه هوسبيتاليتي تشتهر بتقديم أعلى مستوى احترافي من الضيافة الدولية إلى جانب أرقى أنواع الشغف بالفنادق، وهي تتواجد حاليًا في الشرق الأوسط مع 14 فندق ومنتجع شتاينبرجرفي مصر و4 فنادق إنترسيتي في دبي وعمان والمملكة العربية السعودية.

وتشمل عمليات الافتتاح المتوقّعة في الشرق الأوسط بحلول العام 2022:

o الفصل الرابع من العام 2021 – فندق إنترسيتي (دبي)

o الفصل الثالث من العام 2021 – فندق شتاينبرجر(الدوحة، قطر)

o الفصل الرابع من العام 2021 – فندق إنترسيتي مسقط (عمان)

o الفصل الأول 2024 – فندق جاز إن ذا سيتي (دبي، الإمارات العربية المتحدة)

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تجمع دويتشه هوسبيتاليتي خمس علامات تجارية منفصلة تحت مظلة واحدة. وتضمّ فنادق ومنتجعات شتاينبرجر 60 فندقًا تقع في مبانٍ تاريخية تقليدية وشقق سكنية عصرية في قلب المدن، إلى جانب منتجعات للعافية والاستجمام في الطبيعة. في المقابل، تُعدّ علامة ماكس باي شتاينبرجر مفهومًا جديدًا ولافتًا يركّز على الأساسيات في قطاع الضيافة بما يتماشى مع شعار العلامة “تعزيز إقامة الضيوف”. وفيما تعكس فنادق علامة جاز إن ذا سيتي أسلوب الحياة العصري وتتغنّى بالموسيقى المحلية والمشهد الثقافي، ينضوي تحت فنادق إنترسيتي أكثر من 40 فندقًا حضريًا بأسعار متوسّطة، علمًا أنّ جميعها تقع على مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من محطات السكك الحديدية أو المطارات. أمّا فنادق زليب، العلامة الفندقية الشهيرة في الدول الاسكندنافية، فتقدّم خدمات رائعة ضمن ديكورات مميّزة وبأسعار معقولة تناسب الكثيرين. وتجدر الإشارة إلى أنّ محفظة دويتشه هوسبيتاليتي تضمّ حاليًا حوالى 160 فندقًا عبر ثلاث قارات، 40 منها قيد الإنشاء.

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