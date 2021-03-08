مجموعة سولوشينز ليجير تستحوذ على ويست 14 ستيك هاوس

أعلنت مجموعة سولوشينز ليجير، شركة المأكولات والمشروبات الأكثر حصدًا للجوائز والرواد في مجال المطاعم والحياة الليلية والترفيهية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استحواذها الإداري على مطعم ويست 14 ستيك هاوس المفضل في دبي هذا الأسبوع، حيث يقع هذا المطعم في فندق ديوكس ذا بالم فندق وإيه رويال هايداواي وهو جزء من مجموعة بارسيلو الفندقية وشركة سيفن تايدز، المطور العقاري الإماراتي الرائد بتطوير المشاريع الفندقية الفاخرة.

وبهذه المناسبة، صرّح عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لسيفن تايدز قائلاً: “”لقد أثار بول وفريقه إعجابنا كثيراً بحكم تمتعهم بخبرة كبيرة في السوق وإبداعهم وشغفهم المطلق بهذا العمل، كما وجدنا أن لديهم بعض الخطط المثيرة للاهتمام لمطعم ويست 14، ونحن على ثقة تامة من أن هذا المكان سيكون في أيدٍ أمينة”.

ويعد مطعم ويست 14 المفضل لتناول الطعام في دبي طوال فترات اليوم، وقد أصبح أكثر بكثير من مجرد أنه موطن اللحوم الأصلي، كما يتميز المطعم بإطلالة ساحرة على نخلة جميرا، ويقع بار المطعم على الواجهة البحرية وهو مستوحى من الدور العلوي في مطعم نيويورك ستيك هاوس الواقع ما بين الفندق والشقق السكنية، مما أكسبه ذلك شهرة كبيرة لاسمه على مدار العقد الماضي من خلال إطلالاته المتلألئة على الخليج العربي وقائمة الطعام الشهية.

ويقدم هذا المكان المتنوع مجموعة مختارة من الأطباق الرئيسية، بما في ذلك اللحم البقري الأسترالي ولحم البقر الكوبي واغيو الياباني والوجبات الخفيفة ووجبة الإفطار والمقبلات والشيشة على سطح التراس في الهواء الطلق، ويعد هذا المكان المتعدد الاستخدامات عنصرًا أساسيًا في مشهد الطهي في إمارة دبي.

وستتولى مجموعة سولوشينز ليجر إدارة العمليات والتسويق لمطعم ويست 14 على مدار الأسابيع الستة المقبلة من خلال العمل عن قرب وبشكل وثيق مع فريقي عمل فندق ديوكس ذا بالم وشركة سيفن تايدز، قبل أن يخضع المكان لعملية تجديد شاملة تخطف إليها الأنظار خلال شهر رمضان المبارك بغية تقديم مفهوم عصري وجديد تماماً عن بار الشاطئ.

تُعد محفظة مجموعة سولوشينز ليجر، التي تتكون من 8 علامات تجارية و10 أماكن في جميع أنحاء إمارة دبي، وتعد المجموعة كأكثر المجموعات تكريمًا وفوزاً بالجوائز في الشرق الأوسط حتى الآن وامتلاكها لعقد من الخبرة من العمل في دبي، وقد أخذ عمل المجموعة بالتطور والنمو من البدايات المتواضعة لها لتصبح الآن واحدة من أكثر الشركات الرائدة في قطاع الترفيه، ويعود ذلك إلى نجاحها في خلق تجارب فاخرة وعصرية لتناول الطعام بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة الحياة الليلية التي تركز على تجربة العميل وحده.

وبهذا الإطار صرح بول إيفانز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ليجر سولوشينز قائلاً: “بعد توسعنا الدولي في عام 2019 والأحداث العالمية لعام 2020، كنا محظوظين لأننا تعلمنا الكثير واكتسبنا خبرة كبيرة في فترة زمنية قصيرة فيما يتعلق بطلب السوق والتخطيط السليم لعقد الشراكات، وذلك كله خلال عام استثنائي لا يمكن وصفه إلا بأنه كان عام مضطرب نتيجة تفشي جائحة كورونا، ونحن متحمسون للغاية لفتح أبواب جديدة مع شركاء يتوافقون مع أهدافنا وقيمنا ورؤيتنا ومكانتنا الإبداعية”.

وأردف إيفانز حديثه بالقول: “من شأن هذه الشراكة الاستراتيجية الذي عقدتها المجموعة مع فندق ديوكس ذا بالم وشركة سيفن تايدز أن تبث الحركة والحيوية لمنطقة نخلة جميرا، ونحن نتطلع بكل حماس إلى البدء بالخطوة التالية مع مثل هذه المؤسسة الديناميكية والمبتكرة والمحفزة التي تتشارك مع رؤيتنا وشغفنا بتصميم المكان والتجربة المتمحورة حول الأشخاص.

ستتوفر مزيد من المعلومات بالتزامن مع قرب الانتهاء من أعمال التجديد.