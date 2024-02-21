346 مليون دولار قيمة صفقة بيع برج لندن بي تي لتحويله إلى فندق

قامت مجموعة بريتش تليكوم ببيع برجها المعروف باسم بي تي في لندن في حي فتزروفيا في صفقة بقيمة 346 مليون دولار (275 مليون جنيه إسترليني) لشركة فنادق MCR إم سي آر الأمريكية. وكان رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون قد افتتح بناء البرج سنة 1965. تمتلك سلسلة الفنادق الأمريكية حوالي 150 فندقًا، بما في ذلك فندق TWA التاريخي الذي صممه إيرو سارينن في مدينة نيويورك.

وقالت الشركة في بيان إنها تطوير البرج الشهير – الذي تم افتتاحه في عام 1965 والمدرج على قائمة الأهمية من الدرجة الثانية من قبل لجنة المباني التاريخية والمعالم الأثرية في إنجلترا – من خلال إعادة توظيفه كفندق وفتحه أمام الجمهور. وأضافت أنها ستتعاون مع شركة التصميم هيزرويك ستوديو Heatherwick Studio للنظر في أفضل السبل لإعادة استخدام البرج كفندق.

معلومات لافتة عن برج بي تي

يبلغ ارتفاع برج بي تي 177 مترًا ومع قسم الهوائي يصل إجمالي الارتفاع إلى 191 مترًا

بدء العمل في البرج في عام 1961 حتى استكماله عام 1964 وكان وقتها أعلى مبنى في البلاد

بلغت تكلفة بناء البرج نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني وقت اكماله.

كان أحد المقاصد السياحية لمشاهدة مدينة لندن من المنصة المرتفعة، أو زيارة المطعم الدوار.

كان البرج مفتوحا للجمهور حتى عام 1971، مع مطعم في الطابق العلوي الدوار.

تولت مجموعة بريتش تيلكيوم BT، إدارة البرج منذ عام 1984.