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14.6مليون سائح في السعودية خلال النصف الأول

زار السعودية 53.6 مليون سائح خلال النصف الأول و 14.6 مليون سائح من خارج المملكة

فريق التحرير by فريق التحرير

سجل إجمالي أعداد السياح في السعودية خلال النصف الأول من العام 2023م (53.6 مليون) سائح، منهم 14.6 مليون سائح من الخارج فيما زار 39 مليون سائح محلي مناطق في المملكة، و بلغ إجمالي الإنفاق السياحي (150 مليار ريال) بواقع (86.9 مليار ريال) من السياحة الوافدة، و(63.1 مليار ريال) من السياحة المحلية خلال نفس الفترة وفقا لما أعلنته وزارة السياحة السعودية.

وحققت السياحة الخارجية أرقاماً تاريخية في النصف الأول من العام 2023م، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة (142%) في أعداد السياح و(132%) في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022م.

وارتفعت أعداد السياح الوافدين بشكل عام وتصدرت أغراض الزيارة للترفيه والعطلات كأعلى الأغراض من حيث النمو في النصف الأول من العام 2023م وحققت نسبة نمو بلغت (347%) مقارنةً بنفس الفترة للعام 2022.

السياحة المحلية شهدت ارتفاعاً في الإنفاق السياحي بمعدل (16%) في النصف الأول من العام 2023م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2022م؛ وذلك نتيجة ارتفاع متوسط مدة الإقامة من (4.6) ليال في النصف الأول من العام 2022م مقابل (6.3) ليال في النصف الأول من العام 2023م.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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