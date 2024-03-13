13 مليار دولار جذبتها المملكة العربية السعودية من الاستثمار في السياحة

جذبت استثمارات القطاع الخاص في صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية حوالي 13 مليار دولار، ونقلت بلومبرغ عن الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود نائب وزير السياحة، إنه من المتوقع أن تضيف الاستثمارات ما بين 150 ألف إلى 200 ألف غرفة فندقية أخرى خلال العامين المقبلين، وأضافت أن المملكة تستهدف أيضًا زيادة إيرادات السياحة إلى 85 مليار دولار هذا العام من حوالي 66 مليار دولار في عام 2023.

وبحسب وزارة السياحة، استضافت السعودية 106 ملايين زائر في عام 2023، ساهموا بأكثر من 250 مليار ريال (66.66 مليار دولار) في اقتصاد البلاد.

وأطلقت المملكة العربية السعودية مؤخرا مبادرة لتعزيز الاستثمارات الخاصة في المواقع السياحية الرئيسية في جميع أنحاء المملكة بمقدار 42 مليار ريال (11 مليار دولار) وتحقيق زيادة سنوية متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 16 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار) بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أعلان وزارة السياحة عن يرنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، الذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار، لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.، تحت مظلة برنامجها الطموح عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الذي يهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة.

ويهدف برنامج تمكين الاستثمار السياحي (TIEP) إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في قطاع السفر بالمملكة للمستثمرين الدوليين والمحليين وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وتتوقع المملكة العربية السعودية أيضا أن تؤثر هذه المبادرة بشكل كبير على المشهد الاجتماعي والاقتصادي، مما يؤدي إلى إنشاء 42000 مفتاحا جديدا للغرف وحوالي 120000 فرصة عمل.

يعكس الارتفاع الملحوظ في عدد طلبات تراخيص الأنشطة السياحية الجهود الحثيثة التي تبذلها #وزارة_السياحة في تنمية القطاع في المملكة.#سياحتنا_طموح_وازدهار pic.twitter.com/tQtFSL17cd — وزارة السياحة (@Saudi_MT) March 11, 2024

في السنوات الأخيرة، استثمرت المملكة العربية السعودية بكثافة في قطاع السياحة كجزء من خطتها الرئيسية لرؤية 2030، والتي تتضمن استثمارًا بقيمة 800 مليار دولار لتحويل مشهد السفر.