السعودية: 10 مقاصد سياحية هي الأكثر روعة من نهاية العالم إلى … جبل الفيل

المملكة العربية السعودية هي وجهة جميلة يكتشفها المزيد والمزيد من المسافرين، من العجائب الطبيعية المدهشة إلى الهياكل والتطورات التاريخية والثقافية المهمة من صنع الإنسان، تفتخر المملكة بمجموعة قوية من المواقع التصويرية التي سيرغب الزوار في إضافتها إلى مجموعة صورهم ومقاصدهم السياحية المفضلة. إذا كنت تريد الإستمتاع بالتجارب السياحية السعودية المثالية أو استكشاف البحر الأحمر الجذاب، تأكد من وضع خطط لزيارة هذه الأماكن الرائعة ولا تنسَ إحضار هاتفك أو الكاميرا لالتقاط أروع الصور.

1 – نهاية العالم أو كما يعرف بـ جبل فهرين

إنّ لـ”نهاية العالم” من اسمها نصيب فعلاً، حيث يفصلها عن زوّارها طريقٌ متعرّج المسارات على امتدادٍ من التلال المؤدية لمرتفعات طويق؛ لتسدل الستار عن مناظر طبيعيةٍ آسرةٍ لوديانها الجرداء، وأُفُقها الأخّاذ على شاهقٍ يسمى بـ”نهاية العالم”، أحد أكثر الوجهات السياحية زيارةً في مدينة الرياض.

تقع “نهاية العالم” -أو كما يعرف بـ”جبل فهرين”- على بعد حوالي 90 كيلومتراً من مدينة الرياض -ما يعادل ساعة ونصف الساعة بالسيارة-، وهي جزءٌ من منحدرات طويق الشاسعة والممتدة لأكثر من 600 كيلومتر وسط المملكة، والتي كانت تطلّ قديماً على طريق تجاري قديم يُستخدم لعبور شبه الجزيرة العربية من اليمن إلى بلاد الشام وبلاد فارس.

يستطيع المتجوّلون سلوك أحد الطرق المؤدّية إلى القمة، عبوراً بين تضاريسها الوعِرة، ومقاومةً لصعوبات تسلقها، كما يُنصح متسلّقوها بارتداء أحذية تسلقٍ آمنة أثناء اجتيازهم لمساراتها الضيقة. لا تنسَ أن تلقيَ نظرةً على أحافيرها الطبيعية التي تُظهرها منطقةً مغمورةً بمياه المحيط في السابق، بالإضافة إلى مشاهدة قطعان الجمال، ومجرى النهر في أسفل الوادي.

يستغرق التسلّق إلى “نهاية العالم” عادةً ما بين 15 دقيقة إلى 30 دقيقة؛ لتصل بعد ذلك إلى قمةٍ غنيّةٍ بالعديد من المناظر الطبيعية، وفرص التأمل في جمال تضاريسها. تأكّد من العودة بالسيارة باكراً قبل إغلاق البوابات عند الساعة السادسة مساءً، أو جرّب قضاء ليلة تخييم في الوادي الذي تطلّ عليه “نهاية العالم”؛ واستشعر جمال غروب الشمس في جوٍّ عليلٍ يحرسُه سكون الليل، وتظلّه نجوم السماء.

يتطلب وصولك إلى “نهاية العالم” سيارة دفع رباعي ذات نظام “GPS” فعّال، كما يمكنك التواصل مع إحدى شركات السياحة الرائدة في مجال الرحلات البرية لإيصالك إلى الموقع، أو قضاء ليلةٍ في أحد مخيماتها، كما يُنصح بزيارة المنطقة في أشهر الشتاء الباردة، وعندما تكون السماء صافية.

2- جبال السودة

تقع منطقة السودة على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر، على جانب أعلى جبل في المملكة العربية السعودية، تكسوها جبال العرعر ويغطيها الضباب طوال العام، وتتميز أجواءها بالبرودة صيفاً وتتساقط عليها الثلوج في فصل الشتاء، وتضم المنتزه الوطني الذي يعتبر وجهة سياحية رائعة للتخييم وهواة المشي والتسلق الجبلي، كما أصبحت السودة وجهة للعديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية خلال الصيف، كما تميزت دوماً بالأنشطة السنوية بطابعها الثقافي “رجال الطيب”، كما يقع إلى الغرب منها قرية رجال ألمع التاريخية بفعالياتها المتنوعة وأسواقها الشعبية ومتحفها الذي يحكي قصة المنطقة.

وتحت ظلال الجبال، كانت قرية رجال ألمع أحد أهم المحطات للتجار والحجاج المسافرين شمالاً بين مكة والمدينة. وتتميز بالطابع المعماري المميز حيث المباني الحجرية المتراصة والمزينة بالنوافذ البيضاء والأبواب الخشبية المزخرفة، والتي يقطن في غالبها أبناء قبيلة العسيري، المعروفون بألوان ملابسهم الفاقعة وأطواق الورود. كما يبرز فيها متحفها الذي ينبض بحكايات هذه المنطقة عبر التاريخ، وهي في طريقها ليتم اعتمادها كتراث إنساني عالمي وفق منظمة اليونيسكو.

وكأول متنزه وطني في المملكة، تم افتتاح متنزه عسير الوطني عام 1980 على مساحة 4,500 كيلومتر مربع ليمتد إلى ساحل البحر الأحمر. ويتميز بمسارات المشي بين الأودية الضبابية التي تطل على القرى الصغيرة بمزارعها المتدرجة، مع الأماكن المناسبة للتنزه والتخييم وممارسة رياضة الطيران الشراعي، ولا تزال النمور العربية المهددة بالانقراض تعيش في التلال العالية رغم ندرة مشاهدتها، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة الطيور والنسور وهي تحلق وسط الضباب وبين المرتفعات الشاهقة.

وتتميز منطقة السودة بالأنشطة الخارجية المتنوعة، بدءًا من ركوب عربات التلفريك فوق سفوح الجبل، وهو مغامرة بحد ذاته. ومن أكثر الأنشطة رواجاً هو جولات الدراجات الجبلية، وركوب الخيل والطيران الشراعي فوق الوديان. تخلو سماؤها من التلوث في الليالي الصافية، وهي من أفضل الأماكن للتخييم ومراقبة النجوم، خاصةً مع صف من الأبراج السمائية الظاهرة للعين.

3- فوهة الوعبة البركانية

تعد فوهة الوعبة المترامية الأطراف، التي يبلغ عرضها 4 كيلومترات وعمقها 250 متراً، أحد أكثر عجائب الطبيعة المدهشة في المملكة العربية السعودية: فجوة شاسعة بقلبها بحيرة غامضة.

تقع الفوهة البركانية على الحافة الغربية لهضبة البازلت بحفر كشب، وتبعد حوالي 250 كلم، وتقع على بعد ساعتين بالسيارة شمال الطائف، أو حوالي أربع ساعات بالسيارة من جدة. توفر المناظر الطبيعية الشبيهة بالقمر تجربة من عالم آخر لأولئك الذين يأتون لتسلقها – مع إطلالات رائعة على الصحراء من حافة الفوهة.

وستشاهد السحر الحقيقي عندما تتسلق في قلب اهذه الفوهة البركانية، وأيضًا روعة المناظر الطبيعية من الأعلى. في وسط الفجوة، ستجد بلورات فوسفات الصوديوم البيضاء التي تخلق قشرة متلألئة مرئية من السماء. ويتحول هذا البساط الملحي إلى بحيرة لؤلؤية عندما يتجمع المطر في جوفها، محاطًا بالشجيرات والنخيل التي تنتشر على حافتها. يمكن أيضاً رؤية حقل الحمم البركانية الجافة وهي متسللة بعيداً عن الحافة الشمالية للفوهة.

كان يُعتقد أن الفجوة تشكلت بفعل اصطدام أحد النيازك بالأرض، لكن الأبحاث التي أجراها علماء الجيولوجيا في ستينيات القرن الماضي كشفت أن الوعبة كانت فوهة بركانية. وهذه الفجوات الضحلة نتيجة للانفجارات البركانية التي تحدث عند تلامس المياه الجوفية مع الحمم الساخنة.

لدى السكان المحليون أسطورتهم الخاصة عن نشأة فوهة الوعبة، حيث تقول الرواية أن المنطقة كانت تضمن جبلين، وهما طمية وقطن. وفي إحدى الليالي، حدث وميض برق أضاء جبل قطن ليضفي عليه جمالًا، فوقعت طمية في حبه وتعهدت بالتحرك لتكون أقرب إلى حبيبها. ولكن قبل أن تتمكن من الوصول إليه، أصبح ابن عمها شليمان يشعر بالغيرة وأطلق عليها سهماً، مما أدى إلى سقوطها على الأرض. عندئذ تشكلت الفجوة بسقوطها.

للزيارة، اسلك طريق فوهة الوعبة المؤدي إلى الموقع – الطريق معبد، لذا لا يلزم استخدام سيارة دفع رباعي – وتوقف في موقف السيارات. من هنا، يمكنك الوصول إلى مركز الزوار بمتحفه الصغير، وهناك عدد قليل من الأماكن المغطاة المثالية للتنزه.

بالنسبة للزوار الذين يرغبون بالنزول إلى قاعدة الفجوة المكسوة بالملح، هناك مسار حاد مع درج محفور في الصخر يجب اتباعه. حتى في فصل الشتاء، تأكد من جلب الكثير من الماء والأحذية المخصصة للمشي لمسافات طويلة، ولا تتوقع وجود تغطية لشبكات الهواتف المحمولة في هذه المنطقة.

من الأفضل القيام بالرحلة في وقت مبكر أو متأخر خلال النهار، وأيضاً خلال أشهر الشتاء الباردة، حيث يشهد فصل الصيف هنا درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، مما يجعل النزول لمدة 45 دقيقة والصعود لمدة 90 دقيقة تحد بشكل أكبر.

بالنسبة لأولئك الذين ينزلون، المشي في محيط الفوهة يستغرق ما يصل إلى ثلاث ساعات. وأيضًا حقول الحمم البركانية القريبة التي تبعد 10 دقائق بالسيارة تستحق الزيارة.

على الرغم من عدم وجود منطقة مخصصة للتخييم، فإن التخييم ممكن لليلة واحدة، فهدوء الصحراء وخلوها من التلوث الضوئي يجعل الوعبة مكانًا مثاليًا لمشاهدة النجوم.

4 – جدة التاريخية أو “البلد”

قبل إعلانها ميناءً بحرياً لمكة المكرمة عام 647م، بُنيت “منطقة البلد” أي جدة التاريخية على أرض ساحلية جذابة، جعلتها مركزاً بشرياً يضم العديد من الثقافات عبر السنين. تكشف لك هذه المنطقة الستار عن تراث إنساني، قاومت أسواره العوامل التاريخية بثمانية بوابات عُرفت بقصصها التاريخية، إلى جانب أكثر من 10 بيوت أثرية يُشاد بتصاميمها المميزة وأسماء أسرها العريقة، هذا هو المكان الذي ستحصل فيه على أفضل صور دافئة.

اكتشف المنطقة التي اختيرت لتكون ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، بعد أن تحولت المنازل الأثرية فيها شيئاً فشيئاً، باستخدام أحدث الوسائل والخبرات، إلى معارض فنية ومقاهي مختصة، حيثما رفعت رأسك في البلد ستجد الرواشين الخشبية تطل كشاهد معماري أصيل، يتوّج الحياة العصرية التي تعبر تحته.

لا يقتصر سحر البلد “جدة التاريخية” على التراث المحيط بك، فهي تتميز بموقع يبعد عشرين دقيقة عن أفضل تجارب التسوق والخيارات العالمية للمطاعم، وتبعد عشرين دقيقة أخرى عن أكبر سباقات السيارات في العالم وأكثرها أهمية؛ سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1.

عند وصولك ستلحظ أن لمنطقة جدة التاريخية أبوابًا عدة، فقد أحاط حارات جدة قديماً سور بثمانية أبواب، كانت تغلق قبيل الليل لحمايتهم وتأمين أسواقهم، ولكل جهة تقريبًا باب، أشهرها من الشرق:” باب جديد“، حيث بُني هذا الباب بداية الأربعينات الميلادية في العهد السعودي ويعتبر آخر الأبواب لهذا السور، يليه في الأهمية “باب مكة” من الجهة الشرقية المقابلة لسوق البدو، ويعد محصناً لأسواقهم وحلقات بيعهم ومعبراً أيضاً، ثم “باب شريف” من المنطقة الجنوبية، إذ يستخدمه أهالي هذه الحارات كثيراً للتنزه والزيارات للأسواق الخارجية، مثل: “حراج العصر” واليوم تحول لسوق كبير شعبي.

5 – جبل الفيل في العلا

جبل الفيل في العلا معلم سياحي على شكل كتلة صخرية تشبه الفيل. ولا يعرف أحد من الرحالة والمهتمين تاريخ تسميته، إلا أن الشكل له دور مهم في هذه التسمية.

يقع في منطقة متسعة تكسوها الرمال الذهبية، ومحاطة بمجموعة من الجبال على بعد 7 كيلومترات إلى الجهة الشرقية من محافظة العلا. وهو عبارة عن صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها عن الأرض 50 متراَ، وتتميز بشكلها الفريد الذي يشبه حيوان الفيل.

وهو مُسجل عالمياً ضمن عجائب الجيولوجيا، وهو يسكن في قلب الرمال الصحراوية الذهبية في العُلا.

والجبل يعد من أهم المعالم السياحية في مدينة العلا والتي يقصدها الزوار، ومحبو الرياضة الصحراوية ومتسلقو الجبال، كما تقام فيها فعاليات سياحية منها سباق الخيول.

جسد الجبل الشهير شكل خرطوم وجسد الفيل، ونُحت بفعل قوة الطبيعة على مدار ملايين السنين من عوامل الحتّ والتعرية بالرياح والماء.

تحيط بجبل الفيل العديد من الصخور ذات التشكيلات الصخرية البديعة.

تبرز صخرة الفيل الشهيرة لدى الرحالة في السعودية وزوارها من الخارج، ويأتي جبل الفيل ضمن تشكيلات صخرية هائلة في العلا، اتخذت أشكالاً متعددة وألواناً مميزة.

وهي من الصخور الرملية التي نحتتها الرياح وعوامل التعرية مع مرور الزمن، لينتهي الشكل بمجسم “الفيل العملاق”.

6 – جسر مركز المملكة المعلق

اركبوا المصعد السريع إلى الدور الـ99 لمركز المملكة وانظروا إلى أجمل مشهد في مدينة الرياض. الجسر معلق على ارتفاع 300 متر ويقدم مشاهد مبهرة لخط أفق مدينة الرياض وما وراه. إنها زيارة أساسية لكل من يزور العاصمة السعودية.

“يحتل مركز المملكة المرتبة الرابعة بين أطول الأبراج في مدينة الرياض ومن جسره المعلق يمكن للزوار أن ينظروا إلى المدينة من الجهة الأمامية والخلفية على حد سواء بفضل ألواحه الزجاجية التي تمتد من الأرض إلى السقف. استمتعوا برؤية خط أفق الرياض أو لتستغلوا فرصة التقاط صورة لحسابكم الإنستغرام.”

ابدأوا جولتكم من قاعة الاستقبال الرئيسية لمركز المملكة وثم اتجهوا إلى دور المعرض عن طريق السلم المتحرك الواقع وراء مكتب المعلومات. هناك ستجدون العديد من المتاجر الراقية، محلات المجوهرات والسينما ”فوكس“ الذي يعتبر من أفخر السينمات في المدينة.

مدخل الجسر المعلق ومكتب التذاكر يقعان بين محلي ”مون بلانك“ و“كارولينا هريرا“. سعر التذكرة 63 ريالا سعوديا (16.79 دولارا أمريكيا). يمكنكم أن تشتروا التذاكر بالنقد فقط ولكن توجد عدة صرافات آلية في المجمع التجاري.

مصعد في جانب مكتب التذاكر سيأخذكم إلى الدور الـ77 الذي يستضيف مسجد الملك عبدالله وهو أعلى مسجد في العالم. مصعد آخر على نفس الطبق سيوصلكم إلى الجسر المعلق في الدور الـ99.

7 – أملج “مالديف السعودية”

تعد أملج واحدة من أجمل المدن الساحلية التابعة لمنطقة تبوك ومن المدن التاريخية القديمة بالإضافة إلى تمتعها برمال بيضاء وطبيعة خلابة تنافس أشهر الوجهات البحرية العالمية.

الشواطئ الهادئة والجزر البكر والرمال الناعمة والأجواء الساحرة بأملج استدعت أن يطلق عليها اسم “مالديف السعودية” تكون أملج ضمن برنامج الهيئة السعودية للسياحة “صيف السعودية”.

وعرفت أملج قديما باسم الحوراء نظرا لبياض رمال شواطئها التي يتوسطها حجر الحرات الأسود كما تضم مجموعة كبيرة من الآثار لذلك يعتقد الكثيرون أن هذه المدينة كانت موجودة منذ العهد الروماني وكانت تعرف باسم “لوكي لوما” وتعني المدينة البيضاء كما ذكرت في كتب ومخطوطات العديد من العلماء والرحالة العرب والمسلمين.

وتتميز شواطئ أملج بكثرة النخيل مثل الدقم إلى جانب الكثيان الرملية الذهبية والجبال المتعددة الإرتفاعات والأحجام وعدد من المحميات الطبيعية التي تزورها الطيور المهاجرة حيث تتمتع بأجواء استوائية متنوعة وجميلة في مختلف الأوقات وتعد أيضا موطنا للدلافين التي يكثر ظهورها في بداية فصل الصيف. كما تضم أملج واحات ومزارع للنخيل والمانجو وتحتضن كذلك حرة لونير وحقل فوهات ومخاريط بركانية تستقطب هواة الاستكشاف والرحلات البرية.

وأملج أحد كنوز الطبيعة البحرية البكر ومن أبرز المواقع السياحية في المملكة حيث تضم 100 جزيرة تتمتع بعدد من المميزات المشتركة من سحر طبيعتها وأجوائها المعتدلة وجمالها الخلاب كما تعد شواطئها مكانا مناسبا للاستجمام وممارسة العديد من النشاطات المائية كالسباحة والغوص وغيرها من النشاطات البحرية المختلفة.

8 – الطائف العاصمة الصيفية للمملكة

الرحلة إلى الطائف متعة في حد ذاتها. فيسافر الزوار على طريق ملتو يتخلل الجبال — مروراً بأسواق الفاكهة وبساتين الزهور والوديان العميقة — قبل الوصول إلى الهضبة التي تنام عليها الطائف. ويشار للطائف عادة باسم مدينة الورود، فهي تشتهر بورودها الفواحة التي تُزرع في الوديان والجبال المحيطة. كما أنها تُعرف بالعاصمة الصيفية غير الرسمية للسعودية. وبفضل ارتفاعها، فإنها بمثابة ملاذ بارد من الطقس الحار. وبينما تتفتح الزهور في شهر نيسان / أبريل، فالمدينة تزدهر في شهر آب / أغسطس، عندما تنطلق فعاليات مهرجان سوق عكاظ الثقافي ومهرجان ولي العهد للإبل في أبهى حلله.

وعند زيارة الطائف لا بد من الذهاب إلى جبل الهدا الذي يقع أعلى الوادي المتجه نحو مكة المكرمة، وهو موطن لقرود البابون المرحة وبساتين الورود ومساحات طبيعية خلابة. وينحدر طريق ملتوي ساحر على جانب الجبل، على مثال الدروب الملتوية التي كانت تسير عليها الإبل في الماضي. وأثناء غروب الشمس، وعندما يتجمع السكان المحليون عند نقاط المراقبة، حيث تتلاشى صفوف الجبال في الأفق إلى ظل رمادي اللون. ويعمل أطول خط تلفريك في السعودية بين قمة الجبل وأسفل الوادي، حيث يوجد منتزه مائي ومزلجة في قرية الكر السياحية المصممة على الطراز الهندسي الحجازي.

وتتعطر الأجواء في الطائف كل عام بأريج الزهور الدمشقية المتفتحة ذات الـ30 بتلة التي تشتهر بها المدينة. وتنتج أكثر من 900 مزرعة للورود أكثر من 300 مليون زهرة، والتي تُحصد لإنتاج زيت الورد (أو العطر) الأغلى في العالم. تعرّف على عملية الإنتاج بأكملها من خلال زيارة برفقة مرشد سياحي إلى أحد مصانع الورد في المدينة، أو توجه إلى سوق الطائف المركزي للتجول فيه وشراء الزيوت العطرية وماء الورد والعطور والصابون.

9 – مسجد جدة العائم

تعرف على هذا البناء الساحر، والعلامة المميزة لمدينة جدة، إذ بني هذا مسجد العائم عام 1985م فوق مساحة مائية، بقواعد مغروسة تحت سطح البحر، يسمى أيضاً “مسجد الرحمة“.

ستعرفه بلونه الأبيض الناصع، وقبته الفيروزية التي تشكل مشهداً رائعاً حين تسطع أشعة الشمس عليها فتعكس جمال العمارة الممزوجة بين فنون البناء الإسلامي والبناء التقليدي، ولا يقتصر جمال المسجد على بنائه وحسب، بل إنه مزود بتقنيات متطورة في الصوت والإضاءة، لتكتمل عناصره المميزة عن غيره بسكينة وجمالية عالية.

أفضل وقت لزيارة المسجد العائم بين الصلوات الخمس، حيث تعد أفضل الأوقات لتتأمل جماله وتنعم بهدوئه، فهو مفتوح على مدار الـ 24 ساعة، وفي هذا الوقت يقل ازدحامه، وأثناء زيارتك لا تفوت مشاهدة شروق الشمس أو غروبها، حيث تُشرق الشمس على المسجد مثل لوحة فنية مُذهلة، وتغرب في لوحة جمالية أخرى، وسط صوت أمواج البحر وأحاديث المارة وضحكاتهم على امتداد الساحة الخارجية.

عندما تدخل إلى المسجد ستلاحظ الأسلوب الحديث والمبتكر في العمارة، وستدهشك زخرفة النقوش على الأسقف والنوافذ الزجاجية الكبيرة، التي تُطل بالمصلين على البحر، لتمتزج روحانية المكان مع بهاء المنظر، كما يعرف المسجد بقبته الفيروزية المذهلة المزينة بثريا ضخمة، والمرفوعة بـ 8 أعمدة، ويتضمن المسجد قاعة صلاة للسيدات مصممة بالخشب، وفي الخارج تمتد ساحة رخامية مظللة بقبب صغيرة متلاصقة لتحجب حرارة الشمس.

من الجهة الشمالية للمسجد وفي صحبة الأجواء الساحلية الخلابة، ستصل بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي، وهي منطقة هادئة يمكنك أن تمارس فيها بعض الأنشطة الصيفية كالسباحة، وصيد السمك، والمشي، والركض، واللعب بالطائرات الورقية على مقربة من الشاطئ.

بسبب وجود المسجد على أحد شواطئ جدة، فهو لا يبعد سوى دقائق عن أهم المعالم في المدينة، إذ يقع بالقرب منه نادي جدة لليخوتعلى بعد 7 دقائق من المشي، فيما تقع جدة آرت بروميناد وهي واحدة من أحدث المناطق الترفيهية في جدة على بعد 12 دقيقة بالسيارة، وبالقرب منها ستجد واجهة جدة البحريةعلى مسافة 16 دقيقة.

10 – الحِجر موقع تراثي عالمي

على مسافة تقل عن 22 كلم من العلا، تقع منطقة ” الحِجر” وسط الأخاديد الصحراوية والجبلية، والتي عدتها اليونيسكو موقعا تراثيا عالميا شاهدا على حضارة المنطقة إبان الفترة النبطية.

يعود تاريخ المنطقة إلى منتصف القرن الأول قبل الميلاد. وهي تحكي قصة الحضارة النبطية القديمة، وتوحي للزائر بأن تلك الحضارة مازالت ماثلة أمام ناظريه. تقع ” الحِجر ” جنوب ” مدينة البتراء” الأردنية؛ هذه الأعجوبة الأثرية التي شكلت سابقا طريق التجارة ما بين الجزيرة العربية ومدن البحر الأبيض المتوسط وآسيا، والذي بقي – على الرغم من خلو البتراء من السكان مع الزمن – يلعب دورا في تسهيل حركة التجارة وانتقال قوافل الحجيج إلى مكة حتى بداية القرن العشرين وبدء إنشاء سكة حديد الحجاز.

قد يكون التنقل داخل ” الحِجر” مغامرة تبعث على الدهشة والرهبة من مئات الكهوف والدهاليز والقبور المنحوتة في الصخر وما يحيط بها من كتابات ونقوش أثرية. تضم ” الحِجر “أيضا عددا من أهم الأضرحة ذات التصميم الفاخر والعائدة لنخبة من شخصيات المجتمع القديم، إلى جانب عدد كبير من الآبار الاصطناعية التي تشهد على التقنيات المتقدمة لدى الأنباط في الماضي.

ومن أبرز معالم منطقة الحِجر :

جبل البنات : يضم أكثر من 100 ضريح أثري، 29 منها منحوتة من جميع جوانب الصخور الرملية الصخرية.

جبل الأحمر : من أهم المعالم التاريخية في ” الحِجر “. وقد سمي باسم الجرف الصخري ذي اللون الأحمر المتغير، والذي يضم 18 ضريحا.

ديوان جبل إثلب شرقي ” الحِجر ” : وهو عبارة عن جبل يتخلله مدخل ضيق طويل يسمى “السيق ” مع ديوان واسع قيل عنه أنه كان صالة للمآدب والحفلات الكبرى.

قلعة الحِجر : بنيت في القرن الثامن عشر الميلادي في الطرف الجنوبي من سكة حديد الحجاز لإيواء المسافرين. كما تمت الاستفادة من أبراج مياه السكّة الحديدية لتوفير المياه إلى خزان القلعة للمساعدة في تلبية احتياجات الحجاج من المياه.