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وزير السياحة السعودي: نستهدف مضاعفة الناتج السياحي من 34 مليار إلى 80 مليار دولار

نجحت المملكة في تحقيق نمو بلغ حوالي 34 مليار دولار في العام الماضي، في خطوة نحو تحقيق الأهداف المستقبلية للقطاع السياحي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن تحقيق المملكة لإنجازات مهمة في مجال السياحة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تمكنت من تضاعف أرقام السياحة بنسبة تصل إلى 66 مليار دولار في العام الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بالاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أكد الوزير الخطيب على الدور الرئيسي لرأس المال البشري في تحقيق هذه الإنجازات، مشيراً إلى أن المملكة تسعى جاهدة لجذب الشباب واستثمار مواردهم البشرية في تطوير القطاع السياحي.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص مبالغ طائلة لتدريب العاملين في هذا القطاع، بهدف تعزيز كفاءتهم وتحسين الخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بتطلعات المملكة في قطاع السياحة، أكد الوزير الخطيب على طموح الحكومة في تحقيق إيرادات تبلغ 80 مليار دولار في العام الحالي 2024،

وفي تصريحات لوزير السياحة، أحمد الخطيب، أعلن أن المملكة نجحت في تحقيق نمو بلغ حوالي 34 مليار دولار في العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا النجاح يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المستقبلية للقطاع السياحي.

وأكد أن السياحة تعتبر قطاعاً حيوياً للاقتصاد الوطني، وأن الحكومة تسعى جاهدة لجعل المملكة وجهة سياحية مفضلة عالمياً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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