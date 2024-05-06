وزارة السياحة السعودية.. جذب استثمارات بقيمة 42 مليار ريال وخلق 120 ألف فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة السياحة السعودية عن إطلاق برنامج “ممكنات الاستثمار السياحي” يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية وجذب استثمارات بقيمة 42 مليار ريال وخلق 120 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

وقال وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبد الهادي، إن الأهمية الاستراتيجية لبرنامج “ممكنات الاستثمار السياحي” هي تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية.

وزارة السياحة تشارك في قمة مستقبل الضيافة

وخلال مشاركته في قمة مستقبل الضيافة بالرياض، أوضح المهندس أن البرنامج يأتي ضمن مسار الإصلاحات المستدامة التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع السياحي، ويهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى 10% بحلول عام 2030.

ويقدم البرنامج حزمة من المحفزات لجذب الاستثمارات، من أبرزها:

مبادرة “ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة”: تهدف لجذب استثمارات بقيمة 42 مليار ريال. زيادة أعداد مرافق الضيافة عالية الجودة. خلق 120 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

مركز الخدمات السياحية الشامل: يقدم جميع خدمات منظومة القطاع السياحي تحت مظلة واحدة. يدعم المستثمرين خلال رحلتهم الاستثمارية بشكل متكامل.

تعديلات تنظيمية على التراخيص السياحية: استحداث تراخيص متنوعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين المختلفة. خفض الرسوم الحكومية السنوية بنسبة 22%.



وأشار المهندس عبد الهادي إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع السياحي مؤخرًا، أبرزها الوصول إلى 100 مليون سائح خلال عام 2023، قبل الموعد المحدد بسبع سنوات.

وتعزى هذه النجاحات إلى التحول والإصلاحات التي بدأتها وزارة السياحة، مثل التعديلات على نظام إصدار التأشيرات وتطوير البنية التحتية للقطاع.