وجهة البحر الأحمر… 90 جزيرة و1600 موقع أثري

تبدأ وجهة البحر الأحمر في السعودية، في استقبال زواره من محبي السياحة الفاخرة نهاية الشهر الجاري، في أول منتجع يتم افتتاحه تجريبياً، ثم يلحقه منتجعان آخران، خلال الثلاث شهور القادمة.

رحلتك إلى الوجهة حيث الجزر الزمردية قبالة الساحل السعودي، لن تجدها في مكان آخر، ولن تنساها بسهولة، فهناك الشواطئ الرملية البيضاء، والجبال البركانية الهادئة، مع استمتاعك بالإقامة في منتجعات فاخرة، توفر لك الراحة والجمال، وذلك حسب موقع visitredsea الرسمي لوجهة البحر الأحمر.

تأشيرة الدخول عبر الإنترنت أو عند الوصول

دعت وجهة البحر الأحمر، السياح من جميع أنحاء العالم، إلى القدوم لزيارتها، مع حصولهم على تأشيرة الدخول عبر الإنترنت، أو عند الوصول للمطار، حيث أنها منطقة خاصة، لها قواعد مختلفة عن التي تطبق في المملكة، وتسمح لأغلب جنسيات العالم بالدخول دون تأشيرات، وذلك حسب البيان الصحفي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن المشروع الصادر في يوليو 2017.

وتقع هذه الوجهة بين مدينتي الوجه وأملج في السعودية، وتعتبر أحد كنوز العالم التي قدمتها السعودية مؤخراً، التي تمتد على مساحة تزيد عن 28 ألف كيلو متر مربع من الأراضي الطبيعية في الساحل الغربي من السعودية، وذلك وفقا لموقع شركة البحر الأحمر الدولية على الإنترنت.

90 جزيرة ساحرة و1600 موقع أثرى وشعاب مرجانية

وتضم وجهة البحر الأحمر، أرخبيلاً يحتضن أكثر من 90 جزيرة ساحرة، وجبالاً شامخة، وبراكين خامدة، وكثبان رملية صحراوية، ، تقع داخل واحد من أكبر الحيود المرجانية المزدهرة في العالم، إلى جانب نحو 1600 من المعالم التراثية والثقافية التي تميّز المنطقة، ما يجعلها وجهة استثنائية وجاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم.

كما تضم الوجهة، أكثر من 1200 نوع من أسماك القرش، والدلافين، والسلاحف، والطيور، بعضها نادر، أو معرض للانقراض، بالإضافة إلى شعاب مرجانية خلابة، وغابات المنجروف، ومحميات طبيعية للحفاظ على التوازن البيئي والتقليل من التأثيرات السلبية للسياحة.

هنا، أمام رمال الشاطئ والمياه الفيروزية، تلتقي عراقة الماضي مع فخامة الحاضر. ?️✨ #عالم_ما_بعده_عالم #وجهة_البحر_الأحمر



اكتشف المزيد https://t.co/u30QUE6oWI pic.twitter.com/SW9zM47uOd — The Red Sea | البحر الأحمر (@VisitRedSea) October 12, 2023

افتتحت شركة البحر الأحمر الدولية السعودية، الثلاثاء، وجهة البحر الأحمر، أحد مشروعات “رؤية المملكة 2030″، وأعلنت عن بدء استقبال زوارها من كل أنحاء العالم، بالتزامن، مع افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي، كما أنه من المقرر افتتاح وجهة “أمالا” للزوّار في عام 2025.

وقد قامت الشركة، ببناء 5 حقول لتوليد الطاقة الشمسية وأكثر من 760 ألف لوح شمسي، وفق احتياج المرحلة الأولى من وجهة “البحر الأحمر” للانفصال تماماً من شبكة الكهرباء الوطنية والاعتماد كلّياً على أشعة الشمس.

فيما تم من خلال المشتل التابع للشركة، وهو الأكبر في المنطقة، زراعة أكثر من 4 ملايين شجرة ونبتة.

الطقس

تتمتع المنطقة بطقس معتدل تصل درجة الحرارة في المتوسط إلى 32 درجة مئوية طوال العام، لهذا صممت كوجهة سياحية لاستقبال زوارها على مدار العام.

مطار البحر الأحمر الدولي

المطار، هو محطة الوصول لوجهة البحر الأحمر، حيث يوفر إمكانية الوصول لـ 250 مليون شخص حول العالم عبر رحلة طيران دولية مدتها نحو 3 ساعات، حيث يتميز بموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وإفريقيا.

المطار يستقبل الرحلات الدولية اعتباراً من العام المقبل.

يقدم المطار نظام الأمتعة الذكي، الذي يمثل ثورة تقنية، تعتبر جزءاً أساسياً من هذه التجربة السياحية الفاخرة، مما يضمن لك رحلة سفر سلسة ومريحة.

بعد استكمال المطار بشكلٍ كلي، تصل سعته إلى مليون مسافر سنوياً، وسيتم تشغيل المطار ليكون محايد كربونياً، ويعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.

الشركة الناقلة داخلياً

توفر الخطوط الجوية السعودية حالياً رحلتين أسبوعيا، لوجهة البحر الأحمر من مدينة الرياض عبر مطار الملك خالد الدولي، وذلك وفقا لموقع شركة البحر الأحمر الدولية.

مواعيد الرحلات

تستغرق الرحلة من “مطار الملك خالد الدولي”، في الرياض، وصولاً لـ “مطار البحر الأحمر الدولي” أقل من ساعتين، ثم تعود للرياض في وقت لاحق من نفس اليوم.

تنطلق رحلة يوم الخميس، رقم SV1571، من العاصمة الرياض الساعة 10:50 صباحاً، وتصل الساعة 12:45 مساء، ثم تعود الرحلة رقم SV1570 للرياض، عند الساعة 13:35 مساءً.

تغادر رحلة يوم السبت، رقم SV1571 من الرياض الساعة 12.50 مساءً، وتصل الساعة 14:45 مساء، ثم تعود للرياض الرحلة رقم SV1570 الساعة 15:35 مساءً.

توجد رحلات بطائرات مائية، لنقل الزوار عبر الجو، والمياه الصافية إلى المنتجعات المتفرقة بين جزر وجهة “البحر الأحمر”، تقدمها شركة “فلاي رد سي”، وهي أول شركة طائرات مائية في السعودية.

3 منتجعات يتم افتتاحها تجريبياً

بدأت 3 منتجعات في وجهة البحر الأحمر، افتتاح تجريبي حاليا، بسعة 248 غرفة، وفيلا، بالتزامن مع بدء استقبال مطار البحر الأحمر الدولي، للرحلات الجوية، ومن المتوقع وصول الضيوف لهذه المنتجعات خلال الشهور الثلاثة القادمة، منهم اثنين تم الإعلان عن موقع الحجز فيهما، والثالث سوف يتم الإعلان عن موقع الحجز به قريبا.

منتجع سيكس سنسز الكثبان الجنوبية

منتجع ” Six Senses Southern Dunes, The Red Sea”، هو أول منتجع يتم افتتاحه تجريبيا بوجهة البحر الأحمر، وتم فتح باب الحجز به، ومتوقع أن يستقبل ضيوفه نهاية الشهر الجاري.

والمنتجع، تصميمه مستوحى من الحضارة النبطية، والمحيط الصحراوي الرائع للبحر الأحمر، ويقدم خدمات فائقة الفخامة المرتبطة بالصحة والاستجمام التي تميّزت بها علامة سيكس سينسز عبر مئات السنين.

من المقرر افتتاحه رسميا في أواخر 2023، حسب موقع “SIX SENSES” الخاص بالحجز في الفندق الذي أشار له موقع visitredsea الرسمي لوجهة البحر الأحمر.

الغرف والأجنحة

يضم المنتجع 36 غرفة وجناحًا حيث تتميز بمخطط مفتوح ومنطقة معيشة وشرفة خارجية للاستمتاع بهدوء المناظر الطبيعية والطبيعة البكر على مدّ البصر. كما توفر جميع غرف النزلاء إطلالات شاسعة على الوادي والكثبان الرملية التي تمتد خلفه.

الفيلات

كما يضم المنتجع 40 فيلا بمسبح خاص، تقع في مواقع استراتيجية لتقديم إطلالات رائعة فوق القمم الصحراوية الفريدة.

تتراوح الفيلات بين فيلا بغرفة نوم واحدة إلى فيلا بأربع غرف نوم، وتصميماتها مستوحاة من أشكال الكثبان الرملية، بأسطحها المتموجة ذات الطبقتين التي تخلق مناظرها الفريدة.

في الداخل، تعكس التصاميم الداخلية درجات ألوان الصحراء وتفاصيلها، من خلال المفروشات الناعمة المستوحاة من الأنماط والألوان الغنية والأزياء القبلية البدوية التقليدية.

أسعار الإقامة

تبدأ أسعار الإقامة من 5481 إلي 5762 ريالاً لليلة، ويمكن أن تتضاعف قيمة الإقامة حسب يوم الحجز، ومميزات الغرفة، أو الفيلا، وهذه الأسعار حتى الآن للافتتاح التجريبي، حسب موقع “SIX SENSES” الخاص بالحجز في الفندق، الذي أشار له موقع visitredsea الرسمي لوجهة البحر الأحمر.

منتجع سانت ريجيس وجهة البحر الأحمر

يقع المنتجع على جزيرة أمهات، وهي جزيرة بكر خاصة، ويحتوي على عدد كبير من الفيلات فوق سطح الماء، ومواجهة للشاطئ، حيث يُحاط المنتجع بشعب مرجانية مزدهرة، ويمكن الوصول إليه من ساحل المملكة، بسهولة عبر القوارب أو الطائرات المائية، وذلك وفقا لموقع visitredsea على الإنترنت.

من المقرر افتتاحه رسميا في ديسمبر 2023، ولم يتم إعلان أسعار الحجز حتى كتابة التقرير، حسب موقع “Marriott” الخاص بالحجز في الفندق، الذي أشار له موقع visitredsea الرسمي لوجهة البحر الأحمر.

عدد الوحدات الفندقية 90 فيلا، وتتميز كل منها بمساحة فسيحة ومسبح خاص.

التصميم

صممه المهندس المعماري الياباني كينجو كوما ليقدم رؤية نادرة لطراز معيشة رائع، على أحد الكنوز الطبيعية غير المكتشفة في العالم.

مميزات المنتجع

يضم مركزاً مميزاً للرياضات المائية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة المائية في المنتجع.. بداية من الرياضات المائية المشوّقة مثل الإبحار بالمراكب، وركوب الأمواج، والتجديف بالكاياك على أطلال غابات القرم.

يوفر تجارب تناول الطعام في المطاعم العائمة ذات المستوى العالمي، حيث يتم تقديم عشاء فاخر استثنائي في 3 مطاعم، ولكل منها مفهوم فريد.

يضم مركزًا للياقة البدنية عالي التقنية، وناديًا صحيًا مميزًا، وناديًا للأطفال.

تعزز كل إقامة بخدمة المساعد الشخصي من سانت ريجيس، بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من الطقوس المميزة المصممة لتخطي كل ما هو تقليدي.

“نجومه، محمية ريتز- كارلتون”

يضم المنتجع مجموعة واسعة من أشهر المطاعم الراقية، وسلسلة من الفلل العائمة الفاخرة، وذلك وفقا لموقع شركة البحر الأحمر الدولية على الإنترنت.

شركة “فوستر + وشركاه قامت بالتصميم حيث يضم العديد من الفلل الشاطئية التي تقدم تجارب استثنائية عطلات استثنائية، والمتميزة بأسقفها الخشبية الرائعة.

من المتوقع افتتاحه في وقت لاحق من العام المقبل، حسب تصريحات لجون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية. حتى الآن لم يتم الإعلان عن موقع الحجز الخاص به، ومتوقع أن يكون قريبا.

يبلغ عدد الوحدات الفندقية: 82 فيلا.

مميزات المنتجع

تعد تجربة الغوص التي تقدمها “نجومه، محمية ريتز- كارلتون” من أبرز نقاط جذب الضيوف في الوجهة، حيث يوفر مركز الغوص الحديث مجموعة من التجارب والأنشطة المميزة تحت الماء.

يمكن للضيوف استكشاف خبايا أعماق أحد أكثر الأرخبيلات البكر حمايةً على مستوى العالم، عبر المشاركة في دروس الغوص التي ينظمها المركز والقيام برحلات استكشافية في أعماق البحر المحاط بالشعب المرجانية الرائعة.

يمكن الوصول إلى الفلل العائمة عبر ممر يلتف داخل البحر من حولها، ما يوفر للزوار إطلالات بانورامية فريدة على المياه الفيروزية للبحر الأحمر، بالإضافة إلى مشاهد لغروب وشروق الشمس في الأفق الأخاذ.

تجارب ومغامرات في وجهة البحر الأحمر

تقدم وجهة البحر الأحمر تجارب رياضية مصممة لتحافظ على الإرث الثقافي للمكان، وضمان سلامة الزوار، وذلك وفقا لموقع visitredsea على الإنترنت.

أنشطة رياضية فوق سطح الماء

التجديف، وركوب القوارب، والتجديف وقوفا، والتزلج الشراعي على الأمواج، والإبحار

الغوص في أعماق البحر الأحمر وأسراره

الغوص الحر، ودورات الغوص من PADI، ورحلات الغوص، والغوص للحفاظ على البيئة البحرية، والغوص لاستكشاف الآثار تحت الماء، ورحلات الغوص

تجارب استثنائية على اليابسة وفي الجو

ركوب الدراجات في المسارات الصحراوية، وركوب الدراجات ذات الإطارات الضخمة، وركوب الدراجات الكهربائية، والجري في الطبيعة، والهايكنغ، وتسلق الجبال

53.33 مليار دولار استثمارات مشروعي البحر الأحمر وأمالا

تبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير مشروعي البحر الأحمر، وأمالا، نحو 53.33 مليار دولار، منها 29.33 مليار دولار للمرحلة الأولي من المشروعين، تم إنفاق منها حتى الآن نحو 8 مليارات دولار، على المشروعين، وذلك حسب تصريحات لجون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، لقناة “العربية”، الخميس.

وبحلول عام 2030، يتوقع أن تتضمن الوجهة نحو 8 آلاف غرفة في 50 منتجعا، وألف وحدة سكنية، موزعة على 22 جزيرة، و6 مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب غولف، ومطاعم ومقاهٍ، ومرافق للترفيه والاستجمام، وفقاً لرؤية السعودية 2030، علماً بأنه يستهدف مليون زائر سنوياً.

ومن المتوقع أن توفر الوجهة ما يصل إلى 70 ألف وظيفة جديدة، ستسهم بما يصل إلى 22 مليار ريال سعودي في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

شركة البحر الأحمر الدولية

شركة “البحر الأحمر الدولية” والمملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية، هي واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري طموحاً في العالم، التي تتبنى نموذج أعمال جديد للتنمية المستدامة، وإحدى ركائز استراتيجية تنفيذ “رؤية المملكة 2030” الطموحة، لتحقيق تنويع اقتصاد المملكة، وهي الشركة المطورة مشروعي البحر الأحمر، وأمالا.