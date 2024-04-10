أفضل 10 وجهات سفر صيفية لعام 2024

إذا كنت تتطلع لحجز إجازة في هذا الصيف، فإليك أهم وجهات سفر صيفية لعام 2024، بعمليات البحث على منصة Google Flights من قبل الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يتطلعون إلى السفر بين 1 يونيو و31 أغسطس 2024.

وفي التقرير نستعرض القائمة الكاملة لأفضل وجهات سفر صيفية لعام 2024 على Google Flights، وبعض التوصيات الشائعة لكل منها.

لندن.. تتصدر قائمة أفضل وجهات سفر صيفية

تأتي لندن، التي أصبحت جاهزة لاستقبال الزوار، في صدارة الوجهة الأكثر بحثًا على Google Flights لصيف 2024.

فإلى جانب الفنون، والثقافة الوفيرة، يمكنك التسوق حتى تسقط في أرض ساعة بيج بن في شارع سلون.

ويضم هذا الشارع الواقع في حي نايتسبريدج ،متجر هارودز متعدد الأقسام الشهير، بالإضافة إلى متاجر شانيل الرائدة في المدينة، ولويس فويتون، وجورجيو أرماني، وغيرها.

ويمكنك نشر صورتك في فندق كارلتون تاور جميرا، حيث يمكنك أيضًا تجربة شاي بعد الظهر، والاستمتاع بالدخول إلى حدائق كادوجان الخاصة التي تضم ملاعب تنس.

باريس.. الثانية بقائمة أفضل وجهات سفر صيفية

هذا العام، تعد باريس الوجهة الثانية الأكثر بحثًا على Google Flights لصيف 2024، وذلك على الأرجح بفضل الألعاب الأولمبية التي تقام هناك في شهري يوليو وأغسطس.

للوصول إلى مدينة النور، قد ترغب في التفكير في الحجز على شركة طيران ذكية للرحلات الطويلة مثل French bee، والتي تقدم أيضًا عروض رحلات الطيران والقطارات.

في باريس، فكر في جعل فندق InterContinental Paris Le Grand، أو Kimpton St Honoré Paris، مكانًا لزيارتك، وكلاهما جواهر حقيقية في هذه المدينة الرومانسية.

طوكيو.. الثالثة بقائمة أفضل وجهات سفر صيفية

في العام الماضي، ساهم موسم أزهار الكرز في اليابان في جلب أكبر عدد من المسافرين منذ أن أعادت البلاد فتح حدودها أمام المسافرين بعد جائحة فيروس كورونا.

لكن طوكيو لا تقل إثارة عن غيرها من المقاصد، كما أنها مدينة نابضة بالحياة في فصل الصيف، حيث يمكنك زيارة القصر الإمبراطوري، مقر الإقامة الرئيسي لإمبراطور اليابان، في أجواء هادئة تشبه المنتزهات؛ قم بزيارة معبد كاندا ميوجين، وهو ضريح تم إنشاؤه منذ حوالي 1270 عامًا؛ شارك في تجربة الشاي التقليدية وأكثر من ذلك بكثير.

روما.. الرابعة بقائمة أفضل وجهات سفر صيفية

في روما، قد يخطط المسافرون لحشو أنفسهم بالسباجيتي والمثلجات. أنت أيضًا في إحدى العواصم الثقافية في العالم.

هنا، قد ترغب في زيارة قصر ماسيمو (المتحف الوطني في روما)، الذي يضم منحوتات وفنون كلاسيكية رائعة، ومتاحف الكابيتولين الموجودة أعلى تلة الكابيتولين، ومتحف آرا باسيس، الذي صممه المهندس المعماري ريتشارد ماير.

فكر في تخصيص الكثير من الوقت لزيارة معرض بورغيزي، الموجود داخل حدائق بورغيزي الهادئة، والذي يضم بعضًا من أروع منحوتات بيرنيني الباقية، بما في ذلك “أبولو ودافني”.

نيويورك.. الخامسة بقائمة أفضل وجهات سفر صيفية

سواء كنت تسافر إلى مطار لاغوارديا أو مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك أو مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي المجاورة، يقول البعض إنه لا يوجد مكان مثل نيويورك.

ليس هناك نقص في الأشياء التي يمكنك القيام بها هنا، لكن البعض يقترح دليل غوستباسترز (Ghostbusters) إلى مدينة نيويورك الذي تم إطلاقه حديثًا (NYCTourism.com/Ghostbusters) بالشراكة مع Sony Pictures في الظهور الأول لفيلم “Ghostbusters: Frozen Empire؟”

فكر في الإقامة في فندق Plaza Hotel واختتم تجربتك في مدينة نيويورك مع تناول شاي بعد الظهر الشهير في فندق Palm Court الرائع.

كانكون المكسيكية.. السادسة بقائمة أفضل وجهات سفر صيفية

قد تقرر النزول في فندق والدورف أستوريا كانكون أو هيلتون كانكون، في هذه الوجهة الشاطئية في المكسيك والتي تقع في المركز السادس على قائمة رحلات طيران غوغل.

في فندق والدورف أستوريا كانكون، أنت في واحة من أشجار المانغروف تقع على بعد 15 دقيقة من مطار كانكون الدولي.

إذا اخترت ذلك، يمكنك أيضًا الاستقرار في الوضع الشامل كليًا في هيلتون كانكون، الذي يضم 12 تجربة لتناول الطعام والأنشطة الليلية ونادي للأطفال ومنطقة للمراهقين، وفقًا لـ Google Flights.

أورلاندو الأمريكية.. السابعة بقائمة أفضل وجهات سفر صيفية

سواء كنت تغامر بالذهاب إلى أورلاندو لزيارة عالم والت ديزني أو تتجول عبر منابع فلوريدا إيفرجليدز في جولة بالقارب الجوي، فليس هناك نقص في الأشياء التي يمكنك رؤيتها والقيام بها في هذه الأجزاء.

يمكنك أيضا الاستمتاع بمنتجع إيفرمور أورلاندو، وهو منتجع فاخر تم افتتاحة في 2024 بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي نجح في جلب شاطئ حالم من صنع الإنسان إلى المدينة غير الساحلية.

لاس فيجاس.. الثامنة بقائمة أفضل وجهات سفر صيفية

يبدو أن أكبر عامل جذب في لاس فيجاس هذه الأيام هو Sphere، وهو مكان ترفيهي عالي التقنية على شكل قبة تم افتتاحه في عام 2023.

ولكن يمكن القول إن فيجاس لن تكون فيجاس دون أن تعيشها في شارع ستريب المضاء بمصابيح النيون والذي تنتشر على جانبَيه الفنادق والكازينوهات.

هناك أيضًا Play Playground، وهو مركز مخصص للبالغين فقط ومليء بالألعاب البدنية الممتعة والألعاب الجماعية والألغاز والمزيد.

سياتل.. التاسعة بقائمة أفضل وجهات سفر صيفية

سياتل مدينة العجائب الكثيرة. موطن ستاربكس وأمازون، يمكنك التنزه حول متحف سياتل للفنون أو متحف ثقافة البوب أو حديقة تشيهولي والزجاج الواقعة بجوار Space Needle في مركز سياتل.

أو استمتع بالمشي لمسافات طويلة أكثر نشاطًا في مسار Burke-Gilman Trail، أو حلقة Seward Park الخارجية، أو Snow Lake Trail، على بعد أقل من ساعة من وسط مدينة سياتل.

بالإضافة إلى ذلك، تتألق مدينة سياتل حقًا في فصل الصيف بفضل طقسها الرائع وأحداث الواجهة البحرية والمشي على طول Puget Sound وتناول الطعام في الهواء الطلق في Pike Place Market.

أثينا.. العاشرة بقائمة أفضل وجهات سفر صيفية

التسلل إلى المراكز العشرة الأولى كان من نصيب أكبر مدينة يونانية وهي عاصمة اليونان.

عند وصولك إلى مطار أثينا الدولي “الفثيريوس فينيزيلوس” (ATH)، من المحتمل أن تشعر بالجوع.

على الرغم من أنك ستواجه صعوبة في العثور على وجبة لا تبهر ذوقك، إلا أن بعض الخيارات تشمل فولفي سوفلاكي بأسعار معقولة والسوفلاكي (أسياخ اللحم) والجيروسكوب (سوفلاكي محشو في خبز البيتا مع أدوات مثل الطماطم والبصل والتزاتزيكي)، ستون أثينا للمأكولات البحرية ومناظر الأكروبوليس الخلابة وأبيبايو للمأكولات اليونانية اللذيذة.

قد ترغب في زيارة الأكروبوليس والبارثينون، لذا جرب التوقف في مركز مؤسسة ستافروس نياركوس الثقافي، في كاليثيا الأقل جذبًا للسياح، ثم اعبر الجسر وتصفح المطاعم والمحلات على طول الرصيف.