مجلس الوزراء السعودي يوافق على تنظيم هيئة السياحة ونظام حماية الشهود

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام حماية والشهود والخبراء والضحايا، كما وافق المجلس أيضا في جلسته التي عقدت بالعاصمة الرياض على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.

واتخذ المجلس عدة قرارات أخرى، منها تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة وحكومة سنغافورة.

وفوض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.

كما فوض المجلس وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.