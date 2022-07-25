هيئة السياحة السعودية تفوز بجائزة أفضل حملة ترويجية حكومية عربية

حصدت هيئة السياحة السعودية جائزة أفضل حملة ترويجية سياحية حكومية عربية، وذلك عن حملة “روح السعودية”، خلال فعاليات المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث، التي نظمها المركز العربي للإعلام السياحي.

جاء ذلك خلال توزيع جوائز “أوسكار الإعلام العربي السياحي” للعام 2022، خلال فعاليات المنتدى العربي للسياحة والتراث الذي انطلقت أعماله، أمس، في ولاية صلالة بسلطنة عُمان.

وحصد معرض “إكسبو 2020 دبي” جائزة أفضل معرض سياحي عربي، كما حصل وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، على لقب شخصية العام السياحية، كما نال عالم الآثار المصري زاهي حواس لقب شخصية رجل التراث والآثار العربي.

وفازت مدينة العلمين في مصر بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية، في حين حصل معرض إكسبو 2020 دبي على جائزة أفضل معرض سياحي عربي.

بدوره، أكد الأمين العام للمركز العربي للإعلام السياحي، مصطفى عبد المنعم، في تصريح له، أن المركز حريص على تنظيم جوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي، لدعم الحركة السياحية في الدول العربية، وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة.

من جانبه، أكد رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، سلطان اليحيائي، أن المركز يسعى إلى تعزيز الخطط السياحية بين الدول العربية، وإبراز المعالم السياحية والتراثية في كل دولة، بما يسهم في رفع معدلات السياحة العربية.

ويهدف المنتدى إلى دعم قطاع التراث والسياحة للنهوض به، ودعم سبل التسويق له.