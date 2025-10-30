هل سيباع الكحول في السعودية لأجل السياحة؟

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة العربية السعودية لم تتجه لرفع الحظر عن بيع المشروبات الكحولية (الكحول في السعودية) لأجل السياحة. وقال الوزير الخطيب أمس الثلاثاء، خلال إحدى جلسات منتدى فورتشن العالمي في العاصمة الرياض إن “السعودية لم تتخذ قراراً برفع الحظر عن بيع الكحول. فالسياح يأتون لا ليبحثوا عمّا يشبه الآخرين، بل ليستكشفوا تجربة سعودية خالصة تجمع بين الأصالة والتطور وتقدّم نموذجاً فريداً في السياحة العالمية”.

ولطالما نفت السلطات السعودية صحة الأنباء التي تحدثت عن سماح وشيك ببيع الكحول في السعودية، التزاماً بـالشريعة الإسلامية المطبقة في أرض الحرمين.

وكانت تقارير أجنبية عدة قد تحدثت في أوقات سابقة عن عزم المملكة السماح ببيع المشروبات الكحولية في العام 2026، وذلك استعداداً لاستضافتها مونديال كأس العالم 2034، حيث ستستقبل مدن المملكة مئات الآلاف من المشجعين لأضخم حدث رياضي في العالم يُقام كل أربعة أعوام.

السياحة في السعودية

تستهدف السعودية، من خلال رؤية 2030، تحويل السياحة إلى قطاع اقتصادي حيوي ورائد عالمياً، بطموحات تتمثل في جذب 150 مليون سائح بحلول العام 2030، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10%، وخلق أكثر من 1.6 مليون فرصة عمل.

وتجاوزت المملكة بالفعل أهدافها الأولية، إذ استقبلت 100 مليون زائر قبل الموعد المحدد، مما دفعها لرفع سقف طموحاتها.

إكسبو 2030

سيقام معرض إكسبو 2030 الرياض تحت شعار “رؤية للمستقبل” طيلة ستة أشهر في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2030 إلى 30 مارس/آذار 2031. وتمتد فعالياته على مساحة ستة ملايين متر مربع عبر خمس مناطق رئيسية، ويُتوقع أن يستقطب المعرض العالمي أكثر من 40 مليون زائر في الموقع.

مونديال 2034

من المتوقع أن يبلغ عدد زوار السعودية خلال مونديال كأس العالم 2034 عدداً قياسياً من المشجعين والزوار الدوليين، نظراً لكونها أول دولة تستضيف البطولة منفردة بنظام الـ 48 منتخباً. وتشير التوقعات إلى أن الأعداد ستقدر بما بين 3 و5 ملايين مشجع وزائر خلال فترة البطولة التي تستمر نحو شهر.