كشف مجلس إدارة مدينة نيوم الجديدة عن مشروعهم الجديد “أكويلم”، وهي وجهة فاخرة تتميز بتصميمات مبتكرة ومجتمع يعيش على إيقاع الحياة المستقبلية.



تقع “أكويلم” على ساحل خليج العقبة، داخل سلسلة جبال خلابة تحيط بها، ويبلغ ارتفاعها 450 متراً، وتمثل الوجهة منظومة للمعيشة تتكامل مع البيئة الطبيعية المحيطة؛ حيث صُممت لدفع الابتكار في التصميم والبناء المستوحى من الأصالة والخيال العلمي، بعيداً عن الأساليب التقليدية.



بهدف تقديم تجارب فريدة للسكان والزوار، تم تصميم هذه الوجهة لتجمع بين وحدات سكنية وفندقية متطورة ومرافق متعددة، مدعومة بأحدث التقنيات والمفاهيم الهندسية الراقية.



موقع “أكويلم” على ساحل خليج العقبة ليس مجرد مكان عادي، بل يتميز بتضاريسه الفريدة حيث يبلغ ارتفاعها 450 متراً وتمثل نظامًا متكاملاً مع البيئة الطبيعية.



و صممت هذه الوجهة لتحفّز على الإبداع في التصميم والبناء، مستلهمة من الأصالة وروح الخيال العلمي، بعيدًا عن التقاليد العمرانية الاعتيادية.



الوصول إلى “أكويلم” ليس مجرد رحلة عادية، بل تجربة فريدة تبدأ من أول مرسى عائم في العالم.

يقوم الضيوف برحلة مذهلة عبر قناة مائية تحت الأرض، فيمرّون برحلة ممتعة تستكشف هذا المجتمع الفريد.



وتمتاز تجربة الوصول بانتقال عمودي فريد بارتفاع 100 متر، ينقل الزوار من القناة المائية إلى المجمع من خلال حديقة خلابة. ويساهم هذا الاندماج الرقمي في توفير تجربة حيوية استثنائية، مع مزيج سلس بين الإقامة الفندقية، والشقق، والمرافق الترفيهية ومراكز الابتكار.



“أكويلم” تمتد فيها شوارع حيوية واسعة تربط المساحات المجتمعية المختلفة والمرافق الفاخرة والعروض الفنية ومناطق التسوق والمطاعم.



وتحتضن الوجهة أيضًا “ذا جينيريتر”، وهي مساحة مميزة توفر فرصًا للبحث والابتكار، وتعد منصة لتصور المستقبل.



تأتي هذه الإعلانات بعد الإعلانات السابقة عن مشاريع أخرى مثل “ليجا” و”إبيكون” و”سيرانا” و”أوتامو” و”نورلانا”، والتي تعتبر وجهات أخرى للسياحة المستدامة على سواحل خليج العقبة في نيوم.



وفقًا لتزامن نيوم مع الاهتمام بالحفاظ على البيئة، فإن “أكويلم” سيتم تطويرها وإنجازها بأساليب مستدامة ومبتكرة تتوافق مع موقعها الساحلي.



بهذه الخطوة الجديدة، تؤكد نيوم التزامها بخلق وتطوير وجهات استثنائية تتماشى مع مفهوم المستقبل الحضري المستدام وتقدم تجارب فريدة لسكانها والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

نقدّم لكم أكويلم، وجهةٌ استثنائية تأخذ زوّارها في رحلة غامرة تبدأ من أول مرسى عائم في العالم، مروراً بقناة مائية تحت الأرض، وصولاً إلى ملاذ خفيّ بين الجبال يحتضن مجتمعاً ينفرد بنمط حياة مستقبليّ. #أكويلم #نيوم pic.twitter.com/z9hGeISTSB — NEOM (@NEOM) January 10, 2024