أعلنت السعودية عن الوجهة السياحية الجديدة التي ستوفر بيئة مثالية للحياة الفاخرة على الشواطئ، والواقعة على ساحل خليج العقبة.



كشف مجلس إدارة نيوم عن “سيرانا”، التي ستضم فندقًا مكونًا من 65 غرفة، إضافة إلى 35 وحدة سكنية، وتتميز هذه المرافق السكنية بمزايا حصرية وبتصاميم معمارية متدرجة تتكون من أعمدة فريدة، وتتيح إطلالات خلابة ومباشرة من زوايا مختلفة على البحر، وتندمج بسلاسة مع الجبال والبيئة الساحلية؛ مما يمكن الزوار من الاستمتاع بجمال وطبيعة المكان عند وصولهم عبر وسائل النقل المائية.



وستتيح “سيرانا” للزوار الفرصة للاستجمام والاسترخاء بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، إضافة إلى تقديم تجارب مبتكرة مميزة للباحثين عن الرفاهية والهدوء في بيئةٍ فائقة الفخامة.



وستعزز الوجهة الجديدة جاذبيتها من خلال نادٍ شاطئي مميز ومرافق لتجديد النشاط والصحة، بما يضمن توفير أجواء مناسبة للراحة والاسترخاء.



وستمكن “سيرانا” الزوار من الاندماج مع البيئة المحيطة أثناء إقامتهم عبر التنزه في المسارات الطبيعية سيرًا على الأقدام أو بركوب الخيل، واكتشاف موقع التقاء البحر والجبل والوادي، وستتوفر في الوجهة الجديدة خيارات متنوعة للترفيه والطعام تلبي مختلف الأذواق.



وتماشيًا مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، ستطور “سيرانا” وإنجازها بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعها الساحلي، إذ يركز النهج الرئيس لتطوير “سيرانا” على ضمان الحد الأدنى من التدخل في الطبيعة مع الحفاظ على هوية المكان، وتستلهم “سيرانا” تصاميمها المعمارية من تراث المنطقة المحيطة بما يحقق لها التكامل والانسجام التام مع الجبل والوادي المجاورين.



ويأتي الإعلان عن تطوير “سيرانا” في أعقاب الإعلانين الأخيرين عن وجهتي “ليجا” و”إبيكون”، وهما أيضًا وجهتان للسياحة المستدامة على ساحل خليج العقبة في نيوم, وتنسجم هذه الجهود مع إستراتيجية نيوم لاستغلال المواقع الطبيعية المميزة وإنشاء مساحاتٍ ومرافق للاسترخاء والاستجمام وسط الطبيعة بشكل مستدام، وتقديم مفاهيم عصرية مبتكرة في قطاعي السياحة والضيافة.



سيرانا هي ملاذ الباحثين عن الصفاء.



اكتشف المعنى الحقيقي للهدوء في أحضان طبيعة سيرانا، الوجهة السياحية الجديدة على ساحل نيوم الخلّاب، التي تضمّ فندقاً استثنائياً، ونادياً شاطئياً مميّزاً، ومرافق عالمية المستوى للطعام والترفيه.#سيرانا #نيوم pic.twitter.com/KHJQC5iIgR — NEOM (@NEOM) November 29, 2023