نمو صناعة الرحلات البحرية.. 35.7 مليون سائح متوقع في 2024

تتعافى صناعة الرحلات البحرية بشكل أسرع من السياحة الدولية، وفقا لتقرير رابطة صناعة الرحلات البحرية (CLIA).

على الرغم من أن صناعة الرحلات البحرية استحوذت في عام 2022 على 70% فقط من حجم الركاب في عام 2019، إلا أن تأثيرها الاقتصادي في عام 2022 وصل إلى 90%، بقيمة 128.510 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، زاد حجم الركاب بنسبة 50% مقارنة بعام 2022. وبالنظر إلى المستقبل حتى عام 2028، يقدر التقرير أن السعة ستنمو بنسبة 10% مقارنة بعام 2024.

عدد ركاب الرحلات البحرية

وفقا لأحدث تقرير صادر عن CLIA، فإن عدد ركاب الرحلات البحرية لأول مرة آخذ في الارتفاع.

في العامين الماضيين، كان 27% من السياح من ركاب الرحلات البحرية لأول مرة، وهو ما يزيد بنسبة 12% عما كان عليه في الماضي.

ويكشف التقرير أيضا أن أكثر من 30% من العائلات التي تسافر بالرحلات البحرية تتكون من أفراد من جيلين على الأقل.

ويسلط التقرير الضوء على أن الرحلات الاستكشافية هي القطاع الأسرع نموا في الصناعة، مع زيادة بنسبة 71% في عدد الركاب بين عامي 2019 و2023.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرحلات الاستكشافية آخذة في الارتفاع، حيث يحجز 45% من سياح الرحلات البحرية رحلة واحدة من هذه الرحلات.

وفقًا لـ”توقعات صناعة الرحلات البحرية 2024″، يعتمد 73% من سياح الرحلات البحرية على وكلاء السفر المنتظمين، مما يؤثر بشكل كبير على قرارهم بالقيام برحلتهم.

ذكر التقري أن الذهاب في رحلة بحرية يوفر أفضل قيمة لقضاء الإجازة.

عمال السفن السياحية

يعمل ما يقرب من 300 ألف شخص على متن السفن السياحية في جميع أنحاء العالم، مما يضمن حصول الركاب على تجربة رائعة.

سيكون لدى الصناعة المزيد من فرص العمل مع إدخال ما لا يقل عن 56 سفينة جديدة في الفترة من 2024 إلى 2028.

تشير التوقعات إلى أن نحو 35.7 مليون شخص سيقومون برحلة بحرية في عام 2024.

ومن المتوقع أن تزيد سعة الرحلات البحرية العالمية من 677 ألف سرير مزدوج إلى 745 ألفا بحلول عام 2028.

تستثمر شركات الرحلات البحرية في تقنيات وابتكارات الدفع الجديدة التي تعمل على تعزيز الاستدامة سنويا.