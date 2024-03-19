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كيف تعمل نظارات “راي بان ميتا”مرشد سياحي؟

الذكاء الاصطناعي، يؤهل النظارات الشمسية “راي بان ميتا”، لتكون مرشدا سياحيا للمسافرين والسائحين.

فريق التحرير by فريق التحرير
نظارات"راي بان ميتا" مرشد سياحي.. كيف تعمل؟

خاصية البحث المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصلت إلى النظارات الشمسية “راي بان ميتا” في العام الماضي مع بعض الإمكانات المثيرة للإعجاب والمثيرة للقلق في آن واحد، لكن الإصدار التجريبي الأخير كشف عن ميزة جديدة تبدو مفيدة جدًا.

كيف تعمل النظارات الشمسية “راي بان ميتا”

نظارات"راي بان ميتا" مرشد سياحي.. كيف تعمل؟

” بعض الخواص التي أضيفت إلى النظارات الشمسية، مؤخرا تبدو واعدة للغاية، مثل إمكانية تحديد المعالم التاريخية المشهورة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، حيث إنه يحدد المعالم في مواقع مختلفة، ويخبرك المزيد عنها، ويعمل كنوع من الدليل السياحي للمسافرين”، وفق منشور مدير التكنولوجيا بشركة “ميتا”، أندرو بوسورث، على ثريدز.

لكن السؤال الآن هو كيف تعمل نظارات “راي بان ميتا”؟، وفق تقرير لموقع إنجادجيت، فإنه يمكن لمستخدمي النظارة معرفة كل المعلومات اللازمة عن الأهرامات مثلا بمجرد النظر إليها، كما يمكن سماع كل المعلومات والحقائق التاريخية من خلال السماعات الملحقة بها، ما يؤهلها لتكون مرشدا سياحيا للمسافرين والسائحين.

نظارة “ميتا” مرشد سياحي

نظارات"راي بان ميتا" مرشد سياحي.. كيف تعمل؟

وتسوق شركتا “ميتا“، و”راي بان”، للنظارة باعتبارها ذات إمكانيات “متعددة الوسائط” تتيح الوصول إلى المعلومات المحدثة بشكل فوري، وتعتمد في توفير تلك المعلومات جزئيا على محرك بحث بينج.

وعرض الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، تلك المميزات الجديدة على إنستغرام قبل أسبوع، في مقطع فيديو يوضح قدرات النظارة على الشرح الصوتي لطبيعة الموقع السياحي.

نظارات"راي بان ميتا" مرشد سياحي.. كيف تعمل؟

والخاصية الجديدة تعتبر جزءا من خطط “ميتا” للتوسع إلى بعض المناطق التي تغطيها غوغل بتطبيقات مثل لينس، التي تسمح للمستخدمين بالتعرف على الأشياء من خلال الصور.

لكن الخاصية متاحة للمشتركين في برنامج الوصول المبكر التابع لشركة “ميتا” فقط، وهو ما يعني أن عدد المستخدمين لا يزال محدودا، إلا أن بوسورث أشار إلى إمكانية توسيع الوصول في المستقبل.

نظارات"راي بان ميتا" مرشد سياحي.. كيف تعمل؟
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...