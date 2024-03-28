نجومة: جوهرة البحر الأحمر تستقبل ضيوفها

أعلنت محمية نجومة، التابعة لسلسلة الـ”ريتز-كارلتون“، عن بدء استقبال الحجوزات استعداداً لافتتاح المرتقب في ايار/مايو المقبل.

وتقع هذه المحمية على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتُشكل جزءًا من مشروع البحر الأحمر، وهو مشروع سياحي ترميمي فاخر يهدف إلى إعادة إحياء جمال المنطقة الطبيعي والثقافي.

وتعتبر نجومة أول منشأة تابعة لسلسلة الـ”ريتز-كارلتون” تفتح أبوابها في الشرق الأوسط، لتنضمّ إلى محفظة نادرة تضم ستة منشآت حصرية فقط حول العالم.

وتطلّ نجومة على رابع أكبر نُظم للشعاب المرجانية في العالم، وتُقدم للزوار تجربة استثنائية تنقلهم إلى عوالم آسرة تتمحور حول الروابط الإنسانية، وتعرّفهم بعناصر من ثقافة وتراث وبيئة هذه المنطقة المميزة.

وتضمّ المحمية 63 فيلا فاخرة تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، تُشبه الصدفات البحرية. وتتميز كل منها بخصوصية تامة، وتوفر نوافذ بانورامية، ومساحات معيشة مفتوحة على الهواء الطلق، ومسبح يطل على البحر، وتلسكوب لاستكشاف السماء المرصعة بالنجوم.

وتُقدم نجومة لضيوفها تجارب طعام عصرية وفريدة من نوعها في أربع مطاعم متخصصة، يحمل كل واحد منها لمسته الخاصة.

كما تُتيح المحمية للنزلاء فرصة الاستمتاع بتشكيلة واسعة من خيارات الترفيه والتسلية، بدءاً من سبا “نيراح” الأنيق، ومركز اللياقة البدنية، وصولاً إلى المسابح، ونادي الأطفال، وبيت التُراث، وأنشطة الرياضات المائية المتنوعة، ومركز الغوص الشيق.