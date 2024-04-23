“نجومة”.. ماذا يقدم أحد أغلى فنادق المنطقة مقابل 3400 دولار لليلة واحدة؟

محمية ريتز كارلتون الفخمة في المملكة العربية السعودية، والتي يُطلق عليها اسم “نجومة”، ويعني “النجم” باللغة العربية، وتعد وجهة مخصصة فقط للمسافرين الأكثر ثراءً الذين يبحثون عن ملاذ استثنائي في البحر الأحمر.

وترحب محمية الريتز كارلتون “نجومة“، المكونة من 63 فيلا مرتبة على شكل حلقة فوق الماء، بالمسافرين للاحتفال بالجمال الطبيعي في تجربة واحة فاخرة داخلية، وخارجية لا تُنسى، والتي ستكون مفتوحة للحجوزات في 26 مايو المقبل.

سعر الليلة في محمية “نجومة”

ومع ذلك، فإن هذا التفرد يأتي بسعر هو ضمن قائمة الأغلى في المنطقة، حيث تبدأ أسعار الليلة في محمية “نجومة”، من 3431 دولارًا.

فما الذي يقدمه ملاذ أرخبيل البحر الأحمر مقابل هذا السعر الباهظ؟.

أولئك الذين يرغبون في انفاق ما يقرب من 3500 دولار في الليلة لا يبحثون عن وجبة إفطار كونتيننتال مجانية، وخدمة الغرف، ولكنهم يبحثون عن فخامة، وحصرية لا مثيل لها لا يمكنهم العثور عليها في أي مكان آخر.

ونظرًا لأن فندق ريتز كارلتون ريزيرف، سيكون ضمن قائمة أغلى فنادق في المنطقة، فإن نقطة السعر وحدها تجعل الإقامة في الفندق حصرية فقط لأولئك الذين يستطيعون الحصول على أفضل وسائل الراحة.

سبا Neyrah..ملاذًا خاصًا للتجديد والتحول

بعد كل شيء، هل يوجد مكان أفضل لضبط عقلك وجسمك من أجل الراحة أكثر من المنتجع الصحي في أحد المواقع الساحلية الأكثر هدوءًا وخصوصية؟.

وسيوفر سبا Neyrah الذي سيتم افتتاحه في المحمية ملاذًا خاصًا للتجديد والتحول، حيث يمكن في سبا Neyrah، للضيوف المشاركة في احتفالات مستوحاة من الطبيعة المحيطة بالمحمية، والتي تهدف إلى خلق اتصال بين الطبيعة، والذات.

Conservation House.. الالتزام بالرعاية البيئية والإثراء الثقافي

سيكون Conservation House الموجود على أرض الفندق بمثابة شهادة على التزام الفندق بالرعاية البيئية والإثراء الثقافي.

وفي المنشأة، يمكن للضيوف التعرف على الثقافة المحلية، والتنوع البيولوجي والتواصل مع العجائب الطبيعية في المملكة العربية السعودية من خلال الأنشطة البرية، والبحرية الغامرة.

مركز جالاكسيا للغوص

قلب تجربة “نجومة” يكمن في المياه المتلألئة المحيطة بالفيلات، وسيوفر مركز جالاكسيا للغوص ملاذًا لعشاق الرياضات المائية الذين يتوقون لاستكشاف أعماق البحر الأحمر.. من التجديف بالكاياك، والإبحار، وركوب الأمواج شراعيًا إلى الغطس، والغوص.

وسيوفر هذا المركز معدات للإيجار لتلبية حلم كل محبي المياه.

مزايا الفيلات الـ 63 في منتجع “نجومة”

بالإضافة إلى وسائل الراحة الاستثنائية التي تقدمها محمية “نجومة“، فإن الفيلات الـ 63 في محمية ريتز كارلتون، وحدها ترضي السعر المتميز.

وتتمتع كل فيلا خاصة بإطلالة بانورامية 360 درجة على البحر، وتلسكوب لمراقبة النجوم، ومسبح خاص لا متناهي.

وإذا لم يكن هذا فخمًا بما فيه الكفاية، فإن كل فيلا لديها خدمة الخادم الشخصي.

وتم بناء هذه الفلل من هياكل مستوحاة من القذائف، مع تصميمات داخلية مستوحاة من الثقافة، ومليئة بالفنون المحلية، والمواد المستمدة من الطبيعة.

تناول طعام حديث مع دفء تقليدي

تهدف محمية “نجومة” إلى المزج بين تقاليد تناول الطعام الجماعي في المملكة العربية السعودية مع ذوق الطهي المعاصر عبر أماكن تناول الطعام الأربعة الفريدة المنتشرة في المنتجع.

ويهدف أسلوب تناول الطعام هذا إلى تعزيز التواصل بين الضيوف، وتجربة طهي أكثر حميمية.

في محمية نجومة، يمكن للضيوف مشاهدة الطهاة المشهورين عالميًا، وهم يصنعون الأطباق من مكونات محلية المصدر في عروض الطهي الحية بينما يستمعون إلى الحكايات الفلكية حول الأطباق التي يقومون بإعدادها، مما يجعل تجربة تناول الطعام ذات معنى أكبر.

مواصلات مستدامة

حتى الرحلة إلى هذه الواحة تعد بتجربة فاخرة، حيث سيتم اصطحاب الضيوف إلى موقع الجزيرة الخاصة بأناقة عبر سيارة سيدان كهربائية تليها رحلة على متن يخت فاخر.

وتحدد الرحلة نغمة إجازة تتجاوز الحدود، وتعد الضيوف بإقامة مريحة واعية بالبيئة.