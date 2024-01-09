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محمد بن راشد يعلن إطلاق موسم جديد من حملة “أجمل شتاء في العالم”

تطلق الإمارات اليوم موسماً جديداً من حملة السياحة الوطنية السنوية “أجمل شتاء في العالم” .. دولة الإمارات تشهد تدفقاً سياحياً كبيراً بسبب أجوائها الجميلة

فريق التحرير by فريق التحرير
أجمل شتاء

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم عن إطلاق موسم جديد من حملة السياحة الوطنية “أجمل شتاء في العالم”.

أجمل شتاء

وقال الشيخ في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً: تطلق الإمارات اليوم موسماً جديداً من حملة السياحة الوطنية السنوية “أجمل شتاء في العالم” .. دولة الإمارات تشهد تدفقاً سياحياً كبيراً بسبب أجوائها الجميلة .. ومواردها الطبيعية .. وكنوزها المعمارية .. ومعالمها الثقافية .. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف.

وأضاف سموه: قطاع السياحة الوطني في نمو سنوي بحمدالله .. وهدفنا الوصول ل450 مليار درهم مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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