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موانئ أبوظبي تستثمر في تطوير السياحة البحرية المصرية

تستثمر موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية للسياحة البحرية في مصر، بهدف تعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من السياح إلى البلاد.

فريق التحرير by فريق التحرير
موانئ أبوظبي تستثمر في تطوير السياحة البحرية المصرية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية امتياز نهائية مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تهدف إلى تطوير وتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ المصرية.

وستستثمر المجموعة 4.7 مليون دولار على مدار 15 عامًا لتطوير هذه المحطات، التي من المتوقع أن تبدأ عملياتها في عام 2025.

,تهدف الاتفاقية إلى تعزيز قطاع السياحة البحرية في مصر من خلال تقديم خدمات جديدة وتوسيع نطاق المسارات المتاحة للسفن السياحية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في جذب المزيد من مشغلي السفن السياحية وزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعزيز دورها في التجارة الإقليمية والعالمية.

جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد وقعت في آذار/مارس من العام الماضي اتفاقية امتياز مدتها 30 عامًا لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري.

كما وقعت اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، وأربع اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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