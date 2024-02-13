“البحر الأحمر العالمية” تخصص 2 مليار ريال لبناء منتجع فاخر

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، أنها حصلت على تمويل بقيمة 2 مليار ريال من بنك الرياض، لبناء منتجع فاخر جديد.

وقالت الوحدة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في بيان يوم الأحد، إنها ستستخدم التمويل لتطوير منتجع فورسيزونز في الوجهة السياحية الشهيرة بالبحر الأحمر.

تطوير منتجع “فور سيزون” الفاخر

التمويل يستهدف دعم المشروع المشترك بين البحر الأحمر العالمية (RSG)، وشركة المملكة القابضة، والخاص بتطوير فندق فور سيزونز الفاخر، الذي قالت RSG العام الماضي إنه يمكن أن يرحب بالضيوف في وقت مبكر من العام المقبل.

ويقع الفندق الذي يضم 159 وحدة فندقية في جزيرة الشورى، وهو جزء من مجموعة تقول شركة البحر الأحمر إنها ستشمل 11 فندقًا فاخرًا، ومسكنًا، وملعبًا للجولف، ومرسى، يضم 118 رصيفًا، ومركزًا للترفيه، وتناول الطعام بالتجزئة في المنطقة، في مرحلته الأولى.

وجهة البحر الأحمر

وتهدف وجهة البحر الأحمر العالمية، إلى أن تكون موطنًا لـ 50 منتجعًا، و8 آلاف غرفة فندقية وأكثر من ألف عقار سكني في 22 جزيرة، و6 مواقع داخلية بحلول عام 2030.

وتدل هذه الصفقة على ثقة القطاع الخاص في المملكة، وشعبها وفي شركة البحر الأحمر العالمية، كما أن الإمكانات السياحية للمملكة لا حدود لها، ومع افتتاح أول فندقين الآن، فإنها تعزز وضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية.

وتعد شركة البحر الأحمر العالمية جزءًا هامًا من رؤية السعودية 2030 التي تهدف للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وتطوير قطاعات جديدة، وخلق فرص واعدة للكفاءات السعودية الشابة، ودعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بتطوير الأصول، والوجهات السياحية، والتي تتقاطع مع العديد من القطاعات بهدف خلق تأثير إيجابي على الإنسان، والطبيعة.

الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة

كما أن “البحر الأحمر العالمية” تقوم بتطوير مشاريع تعتبر الأكثر طموحًا في العالم، بما في ذلك الوجهات السياحية المتجددة الفاخرة مثل “البحر الأحمر”، و “أمالا”، و “منتجع ثول الخاص”، هذا بالإضافة إلى إسناد أعمال تجديد مطار البحر الأحمر الدولي، التي تركز على تجديد الصالة الحالية، وتحسين البنية التحتية القائمة، حيث تقوم “البحر الأحمر الدولية” بإنشاء صالة دولية جديدة.