مكة المكرمة تضم 227 ألف غرفة ضيافة مرخصة

بلغ عدد مرافق الضيافة الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في مكة المكرمة 816 مرفقاً بعدد غرف يصل إلى أكثر من 227 ألف غرفة، كما كشفت وزارة السياحة السعودية.

وتضم مرافق الضيافة المرخصة في العاصمة المقدسة 801 فندق، و 12 شقة مخدومة، و3 نزل سياحية.

وارتفع إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة التي حصلت على التراخيص في العاصمة المقدسة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

بالتزامن مع موسم الحج؛ #وزارة_السياحة تعلن عن ارتفاع نسبة نمو الغرف المرخصة في مكة المكرمة لتصل إلى 38% خلال الربع الأول من العام 2024م، وذلك مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/xUGGqQaHHS — وزارة السياحة (@Saudi_MT) June 8, 2024

وذكرت وزارة السياحة السعودية أن الزيادة في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة في العاصمة المقدسة تتماشى مع جهود الوزارة الساعية لضمان التزام المرافق بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يُسرٍ وطمأنينة، وذلك بالتزامن مع موسم حج هذا العام 1445هـ.

استمرارًا للجولات الرقابية بالعاصمة المقدسة؛ #وزارة_السياحة تنفِّذ أكثر من 4500 جولة رقابية على مختلف مرافق الضيافة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1445هـ #يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/ypLOygltQ4 — وزارة السياحة (@Saudi_MT) June 8, 2024

وقد كثفت وزارة السياحة جولاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها “فنادق وشقق مخدومة” في العاصمة المقدسة؛ ونفذت أكثر من 4500 جولة رقابية على مختلف مرافق الضيافة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.