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مكة المكرمة تضم 227 ألف غرفة ضيافة مرخصة

تضم مرافق الضيافة المرخصة في مكة المكرمة 801 فندق، و 12 شقة مخدومة، و3 نزل سياحية.

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغ عدد مرافق الضيافة الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في مكة المكرمة 816 مرفقاً بعدد غرف يصل إلى أكثر من 227 ألف غرفة، كما كشفت وزارة السياحة السعودية.
وتضم مرافق الضيافة المرخصة في العاصمة المقدسة 801 فندق، و 12 شقة مخدومة، و3 نزل سياحية.

وارتفع إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة التي حصلت على التراخيص في العاصمة المقدسة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

وذكرت وزارة السياحة السعودية أن الزيادة في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة في العاصمة المقدسة تتماشى مع جهود الوزارة الساعية لضمان التزام المرافق بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يُسرٍ وطمأنينة، وذلك بالتزامن مع موسم حج هذا العام 1445هـ.

وقد كثفت وزارة السياحة جولاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها “فنادق وشقق مخدومة” في العاصمة المقدسة؛ ونفذت أكثر من 4500 جولة رقابية على مختلف مرافق الضيافة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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