انطلاق فعاليات معرض قطر الدولي للسياحة

تنطلق فعاليات معرض قطر الدولي للسياحة 2023 الاثنين 20 نوفمبر 2023 بالعاصمة القطرية الدوحة تحت شعار اكتشف الأماكن الشعبية والثقافات.

المعرض يقام للمرة الثانية، ويستمر حتى 22 نوفمبر، ويسلط الضوء على الاتجاهات العالمية في قطاع السياحة والترفيه.

ويجمع المعرض عدداً من خبراء وقادة السياحة لتبادل الخبرات، والمناقشات، حول تعافي السياحة محلياً وعالمياً.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن رواد المعرض سيقومون بزيارة القرية العالمية لمشاهدة الفعاليات الترفيهية، والتعليمية، والعروض، والتجارب الثقافية الأخرى.

وسوف يتم توزيع جوائز على بعض الأجنحة في المعرض وهي:

جائزة أفضل تصميم

جائزة التميز في الابتكار

جائزة التميز في النقل

جائزة أفضل تصميم

جائزة التميز في الاستدامة