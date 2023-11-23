مصر تستهدف السائح الخليجي بمنتج سياحي جديد

تعد الحكومة المصرية، منتجا سياحيا جديدا، يلبي متطلبات السائح الخليجي، لجذبه لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن خططها لزيادة الدخل القومي من السياحة.

منتج سياحي جديد للسائح الخليجي

وقالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة بمصر، إن وزارة السياحة المصرية، تعمل حاليا على الإعداد لمنتج سياحي جديد لجذب السائحين من دول الخليج بشكل عام، والسعوديين بشكل خاص لزيارة مصر، وذلك من خلال برامج شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري، ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.

قافلة مصرية في الرياض وجدة

وأضافت شلبي، في بيان، أن وزارة السياحة المصرية، سوف تنظيم قافلة للترويج للسياحة في مدينتي الرياض، وجدة خلال الفترة المقبلة لبحث آليات التجهيز لهذا المنتج الجديد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص المصري، والسعودي.

وأوضحت أن القافلة المصرية سوف تتضمن عقد مجموعة من الاجتماعات، وورش العمل، مع مختلف ممثلي القطاع السياحي السعودي، ومنظمات الأعمال.

14 مليون سائح في العام المالي 2022/2023

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6 %، لتسجل 146.1 مليون ليلة في العام المالي الماضي، فيما بلغ عدد السائحين نحو 13.9 مليون سائح بزيادة سنوية 35.6 %.

ويبدأ العام المالي في مصر، في الأول من يوليو من كل عام.

وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار، في العام المالي 2022/2023 بزيادة 26.8 % مع تعافي القطاع.

15 مليون سائح في 2023

وتتوقع وزارة السياحة المصرية، أن يصل عدد السائحين في عام 2023، إلى 15 مليون سائح، بنسبة ترتفع لتتراوح بين 18 و20 مليون سائح في 2024.

1.5 مليون سائح سعودي في 2023

وأضافت، أن السياحة العربية، تمثل 20 % من إجمالي عدد السياح، نصفهم من السعوديين، متوقعة أن يرتفع عدد السائحين السعوديين، إلى 1.5 مليون سائح عام 2023.

وتستهدف مصر زيادة عدد السائحين لتصل إلى 30 مليون سائح في 2028، مع تطوير دائم في أماكنها السياحية والأثرية، ومحاولات لجذب المزيد من السياح كل عام بطرق مختلفة.