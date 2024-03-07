مصر تستقطب 2,12 مليون سائح في أول شهرين من 2024 بنمو 8%

قال وزير السياحة المصري أحمد عيسى اليوم الخميس إن عدد السياح ارتفع في الشهرين الأولين من العام بنسبة 8% إلى أكثر من مليوني سائح.

وإضافة إلى تأثير الحرب على السياحة، أضرت هجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر برسوم عبور قناة السويس وهو مصدر رئيسي آخر للعملة الصعبة للاقتصاد المصري المتعثر.

وقال عيسى إن 3.6 مليون سائح زاروا مصر في الفترة من تشرين الأول / أكتوبر إلى كانون الأول / ديسمبر 2023. وأضاف في مقابلة على هامش معرض للسفر في برلين أن هذا كان ثاني أعلى رقم مسجل للربع الأخير، لكنه كان أقل بنحو 600 ألف سائح مقارنة بالعدد القياسي الذي كان متوقعا وهو 4.2 مليون.

وأردف عيسى “السياحة الثقافية هي على الأرجح المجال الذي شهدنا فيه التأثير الأكبر”، مشيرا إلى الأقصر وأسوان ومنطقة القاهرة الكبرى.

وقال إن أعداد السائحين ارتفعت منذ ذلك الوقت، مع توافد 2.12 مليون سائح في الشهرين الأولين من هذا العام بزيادة نحو ثمانية بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي غضون ذلك، توقفت السياحة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب قول ماجد إسحاق، مدير عام التسويق في وزارة السياحة الفلسطينية، في معرض السفر.

وأضاف إسحاق أن نحو 2.7 مليون سائح كانوا يتوافدون سنويا قبل الحرب، موضحا أن نحو 35 ألف أسرة تعتمد على هذا القطاع.