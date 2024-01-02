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مصر تحذر من التعامل مع سماسرة الحج السياحي

لا تزال فرصة الحج السياحي لهذا العام سانحة مع شركات السياحة المصرية حتى يوم الخميس 4 كانون الثاني / يناير، وسوف تجرى القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين يوم السبت 6 يناير 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

حذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر من التعامل مع الوسطاء والسماسرة في الحج السياحي والذي يسبب مشاكل عديدة للمواطنين ويهدد حقوقهم ولا يضمن خدمات مريحة وسليمة خلال الحج. 

وأوضحت أن التعامل مع شركات السياحة مباشرة وبدون وسيط يضمن وضوح الرؤية للخدمات المقدمة الحاج وتعويضه عن أي قصور يتم بتلك الخدمات.

وأكدت الغرفة أن فرصة الحج السياحي لهذا العام لا تزال سانحة مع شركات السياحة بتسجيل المصريين حتى يوم الخميس 4 كانون الثاني / يناير، وسوف تجرى القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير 2024. 

وتوفر شركات السياحة برامج للحج البري والاقتصادي الذي يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحي، وبرامج حج الخمس نجوم والحج الفاخر. 

وتلزم ضوابط الحج السياحي هذا العام شركات السياحة بإبرام عقود تفصيلية مع المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي، على أن تشمل تلك العقود كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الحج بكل تفاصيلها من حيث فنادق الإقامة ووسائل السفر والخدمات التي يتمتع بها الحاج في الأراضي المقدسة.

ودعت الغرفة جميع المصريين الراغبين في أداء الحج السياحي إلى التقدم من شركات السياحة مباشرة سواء من خلال مقارها الرئيسة أو فروعها التي تنتشر في كل انحاء مصر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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