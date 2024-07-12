مصر أفضل وجهة للسياح البريطانيين بارتفاع الجنيه الإسترليني 56% أمام الجنيه المصري

مع ارتفاع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أصبحت مصر أفضل وجهة أمام السياح البريطانيين بسبب فرق العملة، وصعد الجنيه الإسترليني 0.20 بالمئة إلى 1.2875 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل آذار / مارس.

وحث تقرير صحيفة ديلي ميل المسافرين في المملكة المتحدة على شراء العملات الأجنبية الآن للحصول على أفضل الأسعار – حيث تكشف الخريطة عن أفضل عشر وجهات حيث يمكنك الحصول على أقصى استفادة من سعر العملة بعد أن قفز الجنيه الاسترليني بمعدل 56% أمام الجنيه المصري. كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في عام في دفعة قوية للسياح في المملكة المتحدة – حيث نصح الخبراء السياح بالبدء في “شراء عملاتهم الأجنبية الآن”. ارتفع الجنيه الإسترليني إلى ما يقرب من 1.30 دولار بعد ظهر اليوم بعد أن ألقى النمو الاقتصادي القوي شكوكًا جديدة حول موعد خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في الشهر المقبل. يسير الجنيه الإسترليني الآن على مسار متوقع لتحقيق أفضل أداء له في أسبوعين مقابل الدولار في ثمانية أشهر منذ نوفمبر الماضي، وقد ارتفع الآن بنسبة 2.4 في المائة في أسبوعين.

وتنصح خبيرة مالية السياح في بريطانيا بالقول:”إن السياح الذين يستبدلون مبالغ أكبر من المال سوف يستفيدون بشكل خاص من تحسن سعر الصرف. ونظراً لهذه الظروف المواتية، فمن المستحسن أن يفكر المصطافون في شراء عملاتهم الأجنبية الآن، ومع ارتفاع الجنيه الإسترليني، فإن تثبيت سعر الصرف الحالي يمكن أن يحمي من الانخفاضات المستقبلية المحتملة. وعلى الرغم من أن التنبؤ بحركات العملة بشكل مؤكد أمر صعب، فإن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى فرصة لتأمين أسعار مواتية.”

يأتي ذلك في الوقت الذي وجد فيه تحليل أجرته شركة No1 Currency أن الجنيه قد تعزز مقابل عملات 50 دولة ضمن 54 وجهة سفر رئيسية منذ بداية عام 2024. وشهدت مصر أكبر تغيير، حيث ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 56 في المائة مقابل الجنيه المصري منذ الأول من يناير. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 15 في المائة مقابل الين الياباني و14 في المائة مقابل البيزو الأرجنتيني حتى الآن هذا العام. وضعف الجنيه مقابل عدد قليل من العملات، حيث خسر 17 في المائة من قيمته مقابل الشلن الكيني وانخفض بنسبة 6 في المائة مقابل الروبية السريلانكية. كما انخفض بنسبة 0.7 في المائة مقابل الراند الجنوب أفريقي، و0.2 في المائة مقابل الدينار الكويتي.