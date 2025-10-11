مشروع خدمات فندقية لكبار السن في السعودية

دشّن أمير منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء الماضي، بمحافظة عنيزة مشروع الخدمات الفندقية المؤقتة لكبار السن التابع لجمعية واحة الوفاء لرعاية كبار السن بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون ريال (حوالي 9.3 مليون دولار) بحضور عدد من المسؤولين والداعمين.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية المشروع الذي يُعنى بخدمة كبار السن، ويوفر لهم البيئة والرعاية المتكاملة وفق أعلى المعايير الطبية والاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تعكس مستوى الوعي الإنساني والمجتمعي في المنطقة، وتجسد الدعم الكبير الذي تحظى به الجمعيات الخيرية من القيادة الرشيدة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

بتكلفة 35 مليون ريال.. أمير القصيم يدشن مشروع الخدمات الفندقية لكبار السن في عنيزة #الإخبارية pic.twitter.com/nVm4BPx3EE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 11, 2025

وقال الأمير فيصل بن مشعل إن مثل هذه المبادرات تُمثل نموذجًا ملهمًا في العمل الخيري والتنمية الاجتماعية، وتُسهم في تعزيز مفهوم السياحة العلاجية بمحافظة عنيزة التي باتت الوجهة المتميزة في هذا المجال، وإن الجهود المبذولة من جمعية واحة الوفاء تُعد الركيزة الأساسية في تحسين جودة الحياة لكبار السن، وتوفير الخدمات النوعية التي تُلبي احتياجاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية.

وشهد الحفل عرضاً مرئياً تناول مراحل المشروع وما يقدمه من الخدمات المتنوعة عند اكتماله، كما استمع إلى شرحٍ عن المرافق والخدمات الفندقية والطبية والاجتماعية التي ستُسهم في تحقيق النقلة النوعية في رعاية كبار السن في المملكة.

وشهد الأمير فيصل توقيع اتفاقية تعاون تابعة لجمعية واحة الوفاء بمحافظة عنيزة، لإنشاء مركز عبدالرحمن الزامل بتكلفة خمسة ملايين ريال، ضمن مشروع الخدمات الفندقية لكبار السن، وليكون إضافة جديدة في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية بالمحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية واحة الوفاء بعنيزة عبدالرحمن القرعاوي أن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة من المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بخدمات كبار السن وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة لهم.

وفي ختام الحفل، كرّم الأمير فيصل الداعمين والمساهمين في إنجاح برامج الجمعية ومشروعاتها الإنسانية، معرباً عن اعتزازه بما تقدمه مؤسسات المجتمع في المنطقة من الأعمال النوعية التي تُسهم في خدمة الإنسان وتعزيز التنمية المجتمعية.