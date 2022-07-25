مذكرة تفاهم لتصميم محطة للرحلات البحرية الدولية الفاخرة في وسط جدة

وقّعت شركة “وسط جدة” للتطوير مذكرة تفاهم، الاثنين، مع شركة “كروز” السعودية المتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية الفاخرة، بهدف تطوير وتصميم محطة للرحلات البحرية الدولية الفاخرة بمشروع وسط جدة.

ومن المقرر أن يتيح المرسى ومحطة الرحلات البحرية الدولية الفاخرة لسكان جدة وزوارها سبلاً جديدة للاستمتاع بتجربة المناطق الساحلية، حيث تشمل أيضاً مشاريع تنموية أخرى على شاطئ البحر قيد التنفيذ.

كما سينتج عن هذها التفاهم تعزيز مكانة جدة بصفتها وجهة بحرية متعددة الخدمات والمميزات تنافس الوجهات الساحلية الأخرى في المنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير أحمد السليم، أن إطلالة جدة على البحر أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في تطورها الاقتصادي والثقافي على مر العصور، حيث وضعت خططاً شاملة لتطوير وجهة رحلات بحريةٍ فاخرة عالمية المستوى، ومرسى يخوتٍ فاخرٍ لتكون امتداداً طبيعياً لإرث المدينة الغني والعريق في هذا المجال.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة كروز السعودية لارس كلاسين: “إن هذه المذكرة تدعم جهود شركة كروز السعودية في توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، متطلعاً للعمل مع شركة وسط جدة للتطوير لتحويل ساحل مدينة جدة إلى وجهة سياحية عالمية رائدة للرحلات البحرية، وذلك من خلال استكشاف الفرص العديدة التي ستتيحها الرحلات البحرية الفاخرة ضمن مشروع وسط جدة، مما يسهم في تحقيق تطلعات الطرفين.

يذكر أن شركة وسط جدة للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، هي المطوّر الرئيسي لمشروع وسط جدة.