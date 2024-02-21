مجموعة “أكور” تدشن فندقا في منتجع نيوم تروجينا الجبلي

أعلنت مجموعة فنادق أكور، ومقرها باريس، أنها ستفتح فندق رافلز في منتجع نيوم تروجينا الجبلي، وفق بيان صادر عن نيوم.

وتحظى فنادق ومنتجعات رافلز، التابعة لمجموعة فنادق أكور، بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، منذ افتتاحها الأول في سنغافورة، وحتى افتتاحها مؤخرًا في لندن، والآن أعلنت أنها قادمة إلى المملكة العربية السعودية.

“أكور” تدشن فندقا في منتجع نيوم تروجينا

ويقع فندق رافلز تروجينا، التابعة لمجموعة فنادق أكور، في منتجع نيوم تروجينا الجبلي، ومن المقرر افتتاحه في عام 2027.

وسيتم بناء الفندق الفاخر المكون من 105 غرف في واحدة من المجموعات الست المميزة التي تشكل تروجينا، وقد صممت الحدائق ذات المناظر الطبيعية والمساحات الدائرية بالطابق الأرضي من الفندق لتعزز تجارب الاستكشاف.

بينما ستسمح مجموعة متنوعة من الفتحات الدائرية بالسقف، بدخول ضوء الشمس إلى الحدائق والمساحات الداخلية، بالإضافة إلى ذلك، سيضم الفندق مجموعة من المطاعم، وسيركز على الفنون والثقافة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات رافلز، عمر أكار: “ستصبح تروجينا وجهة لا مثيل لها، ويواصل هذا الملاذ الجبلي إرث رافلز المتمثل في النمو في أكثر الأماكن إلحاحًا في العالم، مما يوفر لضيوفنا فرصة لإشعال شغفهم”.

ويقع فندق رافلز تروجينا في شمال غرب المملكة العربية السعودية على سفح الجبل المذهل.

منتجع نيوم تروجينا الجبلي

وتعد تروجينا واحدة من أحدث مشاريع نيوم، وهي وجهة جبلية مخططة تهدف إلى أن تصبح وجهة سياحية على مدار العام مع أنشطة تشمل التزلج في الهواء الطلق، والمرافق الرياضية، ومرافق البيع بالتجزئة، وتناول الطعام وغيرها.

ومن المقرر افتتاح مدينة نيوم في عام 2026.

وتتكون المنطقة من ست مجموعات، وسيكون فندق رافلز تروجينا ضمن “حي الاكتشاف”. وسيتميز الهيكل بتصميم على شكل حلقة، مما يسمح للضيوف بالتعجب من الجمال الطبيعي الذي لم يمسه أحد.

وقال فيليب جوليت، المدير التنفيذي ورئيس منطقة تروجينا: “تستعد تروجينا لإعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة والسياحة الجبلية”.

وأضاف:” سيكون فندق رافلز تروجينا بمثابة منارة للرفاهية في أول وجهة جبلية ومغامرة في المملكة العربية السعودية على مدار العام”.