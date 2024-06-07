ما هي الوجهات الأكثر استقطابًا للسياح الدوليين في 2023؟

شهد عام 2023 انتعاشًا قويًا في قطاع السياحة العالمي، حيث تصدرت مدينة إسطنبول التركية قائمة الوجهة الأكثر استقطابًا للسياح الدوليين باستقبالها 14.7 مليون مسافر بزيادة سنوية قدرها 26%. وجاءت لندن في المركز الثاني بـ 12.9 مليون مسافر، تلتهما دبي بـ 12.8 مليون مسافر.

ويعود تصدر إسطنبول للقائمة إلى عدة عوامل، من بينها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارتي أوروبا وآسيا، وتنوع معالمها التي تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة.

وتشتهر المدينة بمتحف ومسجد آيا صوفيا وقصر توبكابي والبازار الكبير، بالإضافة إلى العديد من المتاحف والحدائق والأسواق التقليدية.

كما أن سهولة الوصول إليها من مختلف أنحاء العالم، وتكاليف السفر والإقامة المعقولة، تجعلها وجهة جذابة للعديد من المسافرين.

دبي: وجهة سياحية عالمية المستوى

وحافظت دبي على مكانتها كوجهة عالمية رائدة، حيث اجتذبت 12.8 مليون مسافر دولي في عام 2023.

وتشتهر المدينة بناطحات السحاب الشاهقة، والفنادق الفاخرة، ومراكز التسوق الضخمة، والمنتجعات الترفيهية المتنوعة.

كما تستضيف دبي العديد من الفعاليات والمهرجانات العالمية على مدار العام، مما يجعلها وجهة حيوية ومثيرة للاهتمام.

مكة المكرمة: نمو قياسي في السياحة الدينية

وشهدت مدينة مكة المكرمة أعلى معدل نمو في عدد المسافرين الدوليين خلال عام 2023، حيث بلغ 124%.

ويعزى هذا النمو الكبير إلى انتعاش السياحة الدينية بعد جائحة كورونا، وزيادة عدد المعتمرين والحجاج من مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر مكة المكرمة أقدس مدينة لدى المسلمين، وتستقبل ملايين الزوار سنويًا لأداء مناسك العمرة والحج.

وتؤكد هذه البيانات على مكانة منطقة الشرق الأوسط كوجهة عالمية متنامية، حيث تضم القائمة مدينتين عربيتين هما دبي ومكة المكرمة.

ويعكس هذا التنوع الثقافي والتاريخي للمنطقة، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والتسويق الفعال.

مستقبل السياحة العالمية

وتشير هذه البيانات إلى أن قطاع السياحة العالمي يشهد انتعاشًا قويًا بعد جائحة كورونا، وأن هناك طلبًا متزايدًا على السفر إلى وجهات جديدة ومختلفة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة، مدفوعًا بتحسن الوضع الاقتصادي العالمي، وزيادة الوعي بأهمية السفر والسياحة، وتطور التكنولوجيا التي تسهل عملية التخطيط والحجز للسفر.

الوجهة عدد المسافرين الدوليين (بالملايين) معدل النمو السنوي إسطنبول 14.7 26% لندن 12.9 17% دبي 12.8 18% باريس 11.9 32% مكة المكرمة 10.0 124% نيويورك 9.9 85% برشلونة 9.2 43% بانكوك 8.9 90% أنطاليا 8.6 29% روما 7.5 61%