تمضي جزيرة سندالة نحو تعزيز وجهتها السياحية البحرية الفاخرة مع الإعلان عن شراكة استراتيجية بين شركة ماريوت الدولية ومشروع نيوم.

وفي خطوة تعكس رؤية استراتيجية تفاعلية مع اتجاهات السوق، ستستضيف الجزيرة مجموعة من الشقق الفندقية الراقية تحمل اسم “أبارتمنتس باي ماريوت بونفوي سندالة”، والتي من المقرر افتتاحها في عام 2024.



تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد من قبل العائلات والشباب على خيارات الإقامة الفاخرة الطويلة الأمد، وتشير الاتفاقية إلى الرغبة المشتركة للشركتين في تلبية توقعات المسافرين العالميين.

وفي هذا السياق، يقول كريس نيومان، المدير التنفيذي لتطوير الفنادق في نيوم: “تمتلك ماريوت الدولية رؤى عميقة حول تطور تفضيلات المسافرين العالميين بشكل مستمر، كما تحظى بمكانة بارزة بفضل ما تقدمه من خيارات الإقامة الواسعة للزوار في جزيرة سندالة مما يجعلها شريكًا مثاليًا لنا”.



تم تصميم “أبارتمنتس باي ماريوت بونفوي سندالة” لتلبية احتياجات المسافرين الذين يبحثون عن مرافق سكنية فاخرة، حيث تتضمن وحدات سكنية متنوعة، بدءًا من شقق بغرفة نوم واحدة حتى الشقق ذات الثلاث غرف نوم، مع توفير مساحة معيشة منفصلة ومطبخ مجهز بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية وحوض سباحة.



من جهته، أعرب شادي الحوش، نائب الرئيس لشؤون التطوير في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة ماريوت الدولية، عن سعادته بتعزيز التعاون مع نيوم من خلال هذا المشروع الجديد، مشيراً إلى الطلب المتزايد على خيارات الإقامة الفاخرة طويلة الأمد.



تبرز هذه الشراكة كفرصة لتحفيز القطاع السياحي في جزيرة سندالة وإضافة لمسة من الفخامة إلى تجارب السياح.



يأتي هذا الإعلان في سياق استمرار نمو قطاع السياحة في المنطقة، ويعزز مكانة الجزيرة كواحدة من وجهات السفر الفاخرة المفضلة على مستوى العالم.



وتمثل الاتفاقية التعاون الرابع بين ماريوت الدولية ونيوم ضمن مشاريعهما المشتركة في جزيرة سندالة السياحية الفاخرة، إلى جانب الفندقين المدرجين تحت علامة “ذا لاكشري كوليكشن” (The Luxury Collection)، والفندق المدرج تحت علامة “أوتوغراف كوليكشن” (Autograph Collection Hotel)، التابعة جميعها لشركة ماريوت الدولية.



حيث يضم منتجعًا شاطئيًا يحتضن 70 غرفة وجناحًا فاخرًا، وتتميز كل وحدة بأحواض سباحة خاصة، مما يوفر للنزلاء تجربة استثنائية وخصوصية تامة.



أما مشروع “لاكشري كوليكشن” الثاني، فهو يقدم أجنحة فاخرة في قلب منطقة الأسواق والمرسى في جزيرة سندالة، مما يجسد الرغبة في توفير تجارب سكن فاخرة ومميزة للنزلاء. ويُتوقع أن يقدم فندق “أوتوغراف كوليكشن” 66 غرفة وجناحًا فخمًا، إلى جانب مجموعة متنوعة وراقية من المطاعم ومنتجع صحي يضيف للإقامة لمسة من الرفاهية والاسترخاء.



سندالة، كأولى الجزر التي ستتم تطويرها في نيوم، تعتبر وجهة سياحية فريدة في البحر الأحمر، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي والبنية التحتية الفاخرة.

يمكن الوصول إليها بسهولة بحراً، ويضم مرسى رائعًا يتألف من 86 رصيفًا لليخوت، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي رحلات البحر.

بالإضافة إلى الوحدات الفندقية الفاخرة، يُعد النادي الشاطئي ونادي اليخوت والمحلات الفاخرة والمطاعم الفريدة إضافات قيمة تعزز تجربة الزوار في هذه الجزيرة الفريدة.

