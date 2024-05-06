ليبيا.. عودة رحلات الخطوط القطرية والأردنية

أعلن وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، محمد سالم الشهوبي، عن عودة رحلات شركات الطيران الملكية الأردنية، والخطوط القطرية، من وإلى ليبيا خلال الشهر الجاري.

وأشار إلى أن هناك محادثات مع الخطوط الجوية السعودية لاستئناف رحلاتها من وإلى ليبيا، وفقاً لمنصة “حكومتنا”.

جاء تأكيد الشهوبي خلال اجتماعه مع رئيس حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة”، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، بحسب موقع “بوابة الوسط”الإخباري الليبي في موقعها الإلكتروني.

ليبيا تسعى لتنفيذ متطلبات منظمة الطيران العالمية

وقالت منصة “حكومتنا”، عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الاجتماع جاء لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالطيران المدني، والنقل الجوي، وخطة مصلحة المطارات لتفعيل المطارات المحلية، وتوفير التجهيزات اللازمة لها، ومتابعة الإجراءات التنفيذية لمصلحة الطيران المدني بشأن فتح وجهات دولية جديدة، وتنفيذ متطلبات منظمة الطيران العالمية لرفع التجميد عن المطارات الليبية.

من جهته، أكد الدبيبة، خلال الاجتماع على ضرورة توفير التجهيزات الضرورية للمطارات المحلية وفقًا لمتطلبات مصلحة الطيران، لتيسير حركة المواطنين بين المدن الليبية.

بحث تنفيذ مطار طرابلس العالمي

كما وجّه بضرورة التركيز على استكمال محطة الركاب بمطار طرابلس العالمي وفق الجدول الزمني المعتمد، وبدء الإجراءات التعاقدية لتنفيذ المشروع الرئيسي لتنفيذ مطار طرابلس العالمي، المتوقف منذ عام 2010، بعد مراجعة التصاميم والدراسات الفنية.

وطالب رئيس الحكومة الليبية، مصلحة الطيران المدني بضرورة التواصل مع المنظمات ذات العلاقة برفع الحظر عن الدولة الليبية، والعمل على افتتاح وجهات طيران دولية جديدة.