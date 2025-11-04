كيف يمكن الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة؟

تجدد الحديث مؤخراً عن التأشيرة السياحية الموحدة أو ما يُعرف بـ “التأشيرة الخليجية الموحدة” التي تتيح لغير المواطنين الخليجيين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة وذلك بعد أن توقع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب صدورها خلال العام المقبل 2026 والتي كان من المفترض صدورها في أوائل 2025على أبعد تقدير.

وقال الوزير السعودي، خلال مشاركته في منتدى بوابة الخليج الاستثماري في المنامة أمس الإثنين، إنه يتوقع صدور التأشيرة الخليجية الموحدة (gcc grand tours visa) خلال 2026 مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت نتيجة أربع سنوات عمل مشترك بين دول مجلس التعاون.

خطوة طال انتظارها

صدور التأشيرة الخليجية الموحدة من شأنه إعادة رسم خريطة السياحة في منطقة الخليج العربي لتتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم زيارة 6 دول خليجية بتأشيرة واحدة، على غرار نموذج “شنغن” الأوروبي.

وحظيت التأشيرة حين تم الإعلان عنها قبل نحو سنتين إجماع خليجي ودعم دولي، ترمز إلى مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي في مجالات السياحة والأمن والاقتصاد الرقمي.

ومن المقرر أن تحدث هذه التأشيرة تحولاً نوعياً في تجربة الزائرين، إذ تتيح لهم التنقل السلس بين السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان دون الحاجة إلى استصدار تأشيرات متعددة، مما يخفف من الأعباء الإدارية ويخفض التكاليف ويوسع خيارات الاستكشاف الثقافي والجغرافي في المنطقة، كما تعد هذه المبادرة أداة استراتيجية لتعزيز مكانة منطقة الخليج بوصفها وجهة سياحية موحدة تنافس الوجهات العالمية الكبرى.

ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟

التأشيرة السياحية الموحدة، أو ما يُعرف أيضاً بالتأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة حديثة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية.

وأُطلقت هذه التأشيرة بجهد مشترك من دول المجلس لتعزيز السياحة في المنطقة، حيث تسمح التأشيرة الموحدة بالدخول إلى دول البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأقرّت التأشيرة السياحية الموحدة رسمياً من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2023، ومن المقرر إطلاقها بهدف تعزيز السياحة في المنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة. لم يتم تحديد موعد الإطلاق بالتحديد، وكان من المتوقع أن يكون في أواخر 2024 أو أوائل 2025، بحسب الموقع الإلكتروني للتأشيرة الإلكترونية الموحدة.

وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي حالياً على إنهاء الترتيبات اللوجستية وتطوير الإطار التنظيمي للتأشيرة الخليجية الموحدة. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة حتى الآن، يُعتقد أن هذه التأشيرة ستتيح فترة صلاحية أطول، مما يمكّن المسافرين من التنقل بين عدة دول لفترات زمنية ممتدة. ومن المتوقع أن تشمل التأشيرة أنشطة مثل السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء.

لماذا اختيار التأشيرة الخليجية الموحدة؟

يُتوقع أن تكون التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، المعروفة باسم “gcc grand tours visa”، وسيلة مريحة وفعالة للسياح لزيارة عدة دول خليجية بتأشيرة واحدة. يؤمل أن توفر هذه التأشيرة مزايا متعددة لكل من السياح والدول المشاركة.

فوائد السياح

أولاً: سفر سهل بين دول مجلس التعاون الخليجي

يمكن للسياح التنقل بحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة فقط، مما يلغي الحاجة لتقديم طلبات تأشيرة متعددة. تسهّل هذه الميزة على المسافرين زيارة عدد أكبر من دول الخليج مع تقليل الإجراءات الإدارية.

ثانياً: إجراءات تأشيرة مبسطة

سيكون تقديم طلبات التأشيرة السياحية الموحدة حصرياً عبر الإنترنت. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية السهلة تقديم طلب واحد، لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة.

ثالثاً: مناسِبة من حيث التكلفة

يمكن للسياح توفير المال من خلال تقديم طلب تأشيرة واحدة فقط، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة. هذا ما يجعل تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خيارًا مناسبًا للمسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج.

رابعاً: فرصة أكبر للسفر

تمنح التأشيرة الخليجية الموحدة للسياح فرصة استكشاف الدول الست ذات الثقافة الغنية والمتنوعة بسهولة مع تبسيط الإجراءات الإدارية. لعشاق السفر، فإن فرصة زيارة الدول الست جميعها هي ميزة بارزة تتيحها هذه التأشيرة.

الفوائد لدول مجلس التعاون

الأول: التأثير الاقتصادي

يُتوقع أن يسهم اعتماد التأشيرة الموحدة في تعزيز السياحة وزيادة الإنفاق في الاقتصادات المحلية، إتاحة فرص عمل جديدة والمساهمة في تطوير قطاعي الضيافة والخدمات، ما سيترك أثرًا إيجابيًا بارزًا على اقتصادات المنطقة.

الثاني: التفاعل الثقافي

يسهم السفر بين الدول المتعددة والنشاط السياحي المتزايد في تعزيز التفاعل الثقافي بين الزوار والمجتمعات المحلية، مما يساهم في تعزيز فهم وتقدير التراث الغني والتنوع الثقافي في المنطقة.

المستندات المطلوبة

لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة، بحسب الموقع الإلكتروني للتأشيرة الخليجية الموحدة، سوف يُطلب منك تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية. تساعد هذه الوثائق في التحقق من هويتك، وبيان هدفك من السفر، ومدى جاهزيتك للرحلة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

رغم أن متطلبات التأشيرة النهائية لم تحدد بشكل كامل بعد، إلا أن القائمة التالية توضح المستندات المعتادة التي قد تحتاجها.

1- جواز سفر صالح

ستحتاج إلى جواز سفر ساري المفعول صادر من إحدى الدول المعتمدة، على ألا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر من تاريخ دخولك إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما ينبغي توفر صفحات فارغة في جواز السفر لأختام الدخول والخروج.

2- استمارة طلب مكتملة

سيتعين عليك إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت مع جميع المعلومات ذات الصلة، مثل معلوماتك الشخصية وتفاصيل السفر والغرض من زيارتك.

3- صوَر بحجم صورة جواز السفر

إلى جانب استمارة الطلب، ستحتاج إلى إرفاق صور شخصية حديثة تتوافق مع المواصفات المحددة في إرشادات طلب التأشيرة. ينبغي أن تكون الصوَر ملونة، واضحة المعالم، ومأخوذة على خلفية بيضاء.

4- مستندات إضافية

قد تتطلب بعض الطلبات مستندات إضافية، مثل:

إثبات مكان الإقامة

وثيقة تأكيد حجز الفندق أو عقد الإيجار، أو رسالة دعوة من مضيف مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

مسار السفر

خطة سفرك المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول.

تأمين سفر

حيازة تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى الوطن طوال فترة إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي.

إثبات القدرة المالية

كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرتك على تغطية نفقاتك خلال إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي.

تذكرة عودة أو مغادرة

إثبات حجز تذكرة عودة إلى بلدك الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

كيفية تقديم طلب التأشيرة السياحية الموحدة؟

يُنتظر أن تكون عملية التقدم للحصول على التأشيرة السياحية الموحدة سهلة وواضحة، بهدف تسهيل السفر بين دول الخليج. ورغم عدم توفر جميع التفاصيل الخاصة بعملية تقديم الطلب حتى الآن، يقدم الدليل التالي الخطوات والإجراءات النموذجية للتقدم بطلب التأشيرة:

1- املأ استمارة الطلب أون لاين

سوف تحتاج للدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرة وإدخال جميع المعلومات المطلوبة، مثل بياناتك الشخصية، تواريخ السفر، والمسار المخطط للرحلة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

2- قدّم المستندات المطلوبة

قم بتحميل النسخ الرقمية للمستندات المطلوبة، بما في ذلك جواز السفر ساري المفعول، الصورة الشخصية، إثبات الإقامة، تأمين السفر، وأي مستندات إضافية ضرورية ضمن عملية تقديم الطلب.

3- ادفع رسوم التأشيرة

قم بدفع رسوم التأشيرة عبر الإنترنت بشكل آمن. تأكد من توفر وسيلة دفع مناسبة لديك لإتمام هذه الخطوة.

4- استلم تأشيرتك

بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحدة المعتمدة إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني. قم بطباعة نسخة من التأشيرة واحتفظ بها معك أثناء تنقلك في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

الأسئلة الشائعة

سؤال: كم تبلغ مدة صلاحية التأشيرة الخليجية الموحدة؟

الجواب: لم يتم تحديد مدة صلاحية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بشكل نهائي حتى الآن. لكن يُتوقع أن توفر هذه التأشيرة فترة كافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ما سيسمح بالتنقل بين عدة دول في مجلس التعاون.

سؤال: كيف أتقدم بطلب الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة؟

الجواب: عند إطلاق التأشيرة، سيكون بإمكانك التقدم بطلب للحصول عليها عبر موقعنا الإلكتروني عن طريق ملء نموذج الطلب، تقديم المستندات المطلوبة، ودفع رسوم التأشيرة. بعد الموافقة، ستتلقى التأشيرة عبر البريد الإلكتروني.

سؤال: هل يمكنني تقديم طلب الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة عند الوصول؟

الجواب: في الوقت الحالي، يتوجب عليك التقدم للحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة عبر الإنترنت فقط، ما يعني أن عليك التقديم قبل الوصول. يُنصح بمراجعة الإرشادات الرسمية وأخبار تأشيرات دول مجلس التعاون الخليجي للتأكد من توافر أي خيارات حول التأشيرات الموحدة عند الوصول مستقبلًا.

سؤال: ما هي تأشيرة (Unified Visa for GCC)؟

الجواب: (Unified Visa for GCC) هو اسم آخر للتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. تُسمى أحيانًا “التأشيرة الموحدة” لأنها تتيح السفر إلى عدة دول في مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة.

سؤال: ماذا أفعل إذا رفض طلب تأشيرتي؟

الجواب: إذا رُفض طلب تأشيرتك، ستتلقى إشعاراً يوضح أسباب الرفض. قد تتمكن من إعادة التقديم بعد معالجة الأسباب، أو التواصل مع السلطات المعنية للمزيد من المساعدة.