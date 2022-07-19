كوليرز تتوقع ارتفاع نسبة اشغال الفنادق في مكة والمدينة

أبرز تقرير أعدته شركة “كوليرز” الكندية المتخصصة في مجال ادارة واستثمار العقارات في شهر تموز/يوليو الحالي، ارتفاع معدل اشغال الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمقدار 10.5 نقاط و17 نقطة على التوالي.

وتوقّع القرير ان عودة المعتمرين والحجاج من مختلف دول العالم بعد عامين من الموانع الصحية نتيجة جائحة كوفيد-19 سترتفع معدلات إشغال الفنادق في مكة المكرمة بنسبة 106% و80% بالنسبة للمدينة المنورة مقارنة مع العام الماضي.

وقارن التقرير المدينتين السعوديتين مع مدن شرم الشيخ والاسكندرية المصريتين والعاصمة القطرية الدوحة، حيث شهدت انخفاضاً بنسبة 9.2 و 6.9 و 4.6 نقطة مئوية على التوالي عن التوقعات السابقة لمعدلات الإشغال.

وأشار التقرير إلى أن الحدث العالمي الذي شهدته الإمارات العربية المتحدة والمتمثل بي “اكسبو 2020” في دبي حقق نتائج مبهرة إذ ارتفعت معدلات إشغال الفنادق بشكل ملحوظ بين بداية تشرين الأول/أكتوبر 2021 وختام آذار/مارس 2022.

وتوّقع التقرير أن تبدأ نسبة الاشغال بالارتفاع في قطر بدءاً من آب/أغسطس مع اقتراب اقامة مسابقة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث من المتوقع أن تصل نسبة إشغال الفنادق في الدوحة إلى 70%.

ولفت التقرير أن الدول المحيطة بقطر سيكون لها حصة من استقبال الضيوف وأن يشملها التأثير الإيجابي على سوق الضيافة لاسيما دبي وأبوظبي.