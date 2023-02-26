كروز السعودية تستقبل 8824 سائحاً في احتفالات يوم التأسيس

استقبلت “كروز السعودية“، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمسؤولة عن تطوير قطاع الرحلات البحرية في المملكة؛ 8824 سائحاً خلال الاحتفاء بيوم التأسيس؛ على متن ثلاث سفن سياحية عبر ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام, بهدف استكشاف الوجهات البحرية السياحية المختلفة.

واستقبلت على متن سفينة الرحلات البحرية “إم. إس. سي. سبلنديدا”، 3100 راكب، والسفينة السكنية الفاخرة “العالم” التابعة لشركة Residences at Sea، 84 راكباً في ميناء جدة الإسلامي؛ في حين استقبلت في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام على متن سفينة “إم. إس. سي. وورلد أوروبا”، 5640 راكباً.

كما أقامت “كروز السعودية”، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء المحليين، عدداً من الفعاليات والأنشطة للترحيب بالسياح بهذه المناسبة الغالية، ممن جاؤوا من بلدان مختلفة، وعلى رأسها إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا؛ حيث تم تقديم ألوان من التراث السعودي، والرقصات الشعبية المتنوعة، وضيافة القهوة السعودية مع التمور؛ وسط مشاركة السياح في هذه الفعاليات في الرحلات السياحية البحرية من جدة والمنطقة الشرقية.

وأتاحت للسياح الانضمام إلى عددٍ من الجولات التي صُممت لتلائم مختلف الأذواق والاهتمامات والفئات العمرية, من ضمنها رحلة لزيارة العلا، أول موقع سعودي للتراث العالمي مدرج ضمن قائمة اليونسكو، والاستمتاع بالتنزه على الواجهة البحرية لمدينة جدة، ورحلة إلى الماضي لزيارة منطقة جدة التاريخية “البلد”، الموقع الثاني ضمن قائمة اليونسكو, والمتميز بالعمارة الحجازية القديمة والأسواق التقليدية النابضة بالحياة، والعديد من الفعاليات.

وتمكِّن “كروز السعودية” السياح في المنطقة الشرقية، من المشاركة في رحلة استكشافية مميزة لزيارة واحة الأحساء، ثالث موقع مسجل للتراث العالمي ضمن قائمة اليونسكو، والمناطق المحيطة مثل المدرسة الأميرية وسوق القيصرية، أو باستمتاعهم بوقتهم في الدمام على الشواطئ الرملية على الخليج العربي، أو التعرف على المدينة وزيارة سوق الحب.

وتوقعت “كروز السعودية” استقبال أكثر من 75 زيارة مجدولة؛ خلال موسمها الجاري, الممتد من تشرين الثاني / نوفمبر 2022 حتى أيار / مايو 2023، لسفن تابعة لعدد من شركات رحلات بحرية عالمية، خمسة خطوط رحلات بحرية عالمية تبحر البحر الأحمر والخليج العربي؛ مع تقديمها تجربة فريدة للمسلمين من الركاب وطاقم السفن, وذلك بتسهيل زيارتهم لمكة المكرمة لأداء العمرة.