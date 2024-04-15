قمة مستقبل الضيافة في الرياض.. فرصة لتعزيز الاستثمار والابتكار في قطاعي الضيافة والسياحة

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة قمة مستقبل الضيافة، الحدث الأبرز في قطاع الضيافة والسياحة في المنطقة، بتنظيم من شركة ذا بينش، خلال الفترة من 29 نيسان/أبريل الجاري إلى الأول من أيار/مايو المقبل، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتأتي قمة مستقبل الضيافة لعام 2024 تحت شعار “نستثمر معاً اليوم في المستقبل” لتسلط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وتناقش سبل تعزيز التنمية المستدامة والابتكار فيه، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ومن المتوقع أن تشهد قمة مستقبل الضيافة مشاركة واسعة من كبار الشخصيات في قطاع الضيافة والسياحة، بما في ذلك المستثمرين وصناع القرار ورواد الأعمال، وذلك لمناقشة أهم التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع. وستشمل فعاليات القمة جلسات حوارية وورش عمل وعروض تقديمية، بالإضافة إلى معرض دولي لعلامات الضيافة السعودية.

وتشمل القمة برنامجًا حافلاً بالفعاليات والجلسات الحوارية التي تناقش مختلف جوانب قطاع الضيافة، بما في ذلك:

فرص الاستثمار في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، وآليات جذب الاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع الخاص في تطوير مشاريع الضيافة.

ممارسات الاستدامة في قطاع الضيافة، وتقديم تجارب ضيافة استثنائية تلبي احتياجات العملاء المتطورة.

أهمية تطوير رأس المال البشري في قطاع الضيافة والسياحة، وتقديم برامج تدريبية وتطويرية لتعزيز مهارات العاملين في هذا القطاع.

دور التكنولوجيا في قطاع الضيافة والسياحة، وتقديم عروضًا حية لأحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس في مجال الضيافة.

تطوير مهارات القوى العاملة في قطاع الضيافة، وتعزيز التوطين، وخلق فرص عمل جديدة.

دور المرأة في تطوير قطاع الضيافة، وتمكينها من خلال برامج ريادة الأعمال والتدريب.

وتُعدّ قمة مستقبل الضيافة منصة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال الذين يبحثون عن فرص جديدة في قطاع الضيافة المزدهر في المملكة العربية السعودية.

كما تُتيح القمة فرصة فريدة للتعلم من خبراء عالميين في هذا المجال واكتساب رؤى ثاقبة حول اتجاهات المستقبل.

تضم القمة مجموعة من الفعاليات، تشمل:

جلسات نقاشية وحوارية يشارك فيها خبراء عالميون وصناع قرار.

معرض دولي لعلامات الضيافة السعودية.

المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم.

جولات مأكولات خاصة.

منطقة مخصصة للشركات الناشئة.

كذلك، تُعد فرصة لرواد الأعمال لعرض أفكارهم التجارية أمام لجنة تحكيم من المستثمرين المرموقين.