قمة مستقبل الضيافة تنطلق الاثنين في الرياض بمشاركة 185 متحدثاً و1200 مستثمر

تنطلق قمة مستقبل الضيافة (FHS) في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، وتجمع مسؤولين حكوميين ومستثمرين وملاك ومشغلي فنادق في أكبر وأهم حدث استثماري للضيافة في المنطقة، والذي سيعقد في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية في الرياض من 29 نيسان / أبريل إلى 1 أيار / مايو، بمشاركة 185 متحدثاً و1200 مستثمر.

وستتناول قمة مستقبل الضيافة لعام 2024 آخر التطورات في المملكة وأهم مواضيع القطاع تحت شعار “استثمر في الغد: اليوم، معاً”، مع مسارات المؤتمر التي تركز على الاستثمار في الضيافة، وريادة الأعمال في القطاع، والتنمية المستدامة، ورأس المال البشري.

وسيستهل برنامج المؤتمر بكلمة رئيسية من محمود عبد الهادي، وكيل وزير السياحة السعودي لتمكين الوجهات السياحية، حول فرص الاستثمار في قطاع الاستثمار السياحي السعودي بما يتماشى مع رؤية 2030. ويتبع ذلك مقابلة على المسرح مع غلوريا جيفارا مانزو، كبيرة المستشارين في وزارة السياحة السعودية، حول قوة السياحة ومكانة المملكة العالمية في هذا القطاع.

وقال محمود عبد الهادي، وكيل وزير السياحة السعودي لتمكين الوجهات السياحية: “منذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية عام 2019، تستقبل السعودية بالفعل 100 مليون سائح سنوياً – وهي شهادة قوية على الإمكانات التي لم يتم استغلالها بعد. ولتمكين المستثمرين من الازدهار، قمنا بإطلاق برنامج ممكنات الاستثمار السياحي لجعل الاستثمار أكثر سلاسة وملاءمة للتكلفة، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قوة سياحية عالمية”.

وأضاف: “يهدف برنامج ممكنات الاستثمار السياحي إلى تمكين المستثمرين، وتخفيض الرسوم الحكومية بنسبة 22%، وتخفيضات أخرى للرسوم، وجعل رحلة المستثمر أكثر سلاسة مع إطلاق الشباك الواحد. ومع ذلك، فإن قطاع الضيافة هو قلب البرنامج مع مبادرة ممكنات الاستثمار بالضيافة التي تهدف إلى تحفيز المستثمرين وجعل الوجهات الرئيسية في السعودية أكثر تنافسية. ومن المتوقع أن تجذب المبادرة استثمارات بقيمة 42 مليار ريال سعودي من القطاع الخاص وتضيف 120 ألف وظيفة في تلك الوجهات لتلبية الطلب على 500 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030”.